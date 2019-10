La strada di casa 2 anticipazioni quarta puntata: tentato omicidio, Milena ricoverata

Anticipazioni La strada di casa 2 8 ottobre, Lorenzo Morra alla ricerca di Davide

Continuano gli intrighi della fiction La strada di casa 2 che nella quarta puntata dell’8 ottobre ci sorprenderà ancora con numerosi colpi di scena. Gran parte della messa in onda sarà dedicata a Lorenzo Morra e alla sua ricerca di Davide che è stato visto in autogrill e in seguito è scomparso; non si tratta dunque di un bel periodo per l’imprenditore che ha già dovuto affrontare ansie e paure legate al video mostratogli su Irene. La strada verso la felicità sarà tutta in salita per Morra, alle prese anche con i problemi del birrificio che hanno coinvolto gli altri imprenditori. Le anticipazioni sulla Strada di casa ad ogni modo non riguardano solo lui.

La strada di casa 2 quarta puntata anticipazioni, Fausto e Gloria indagano su Milena

La quarta puntata sarà incentrata anche su Fausto e Gloria, i quali saranno sempre più preoccupati per Milena dopo un incidente: questo non solo perché la ragazza sarà operata d’urgenza ma anche perché i medici scopriranno delle ferite sul collo che a quanto pare non hanno nulla a che vedere con quanto accaduto. Perché Milena è ferita? Cosa le è successo prima dell’incidente? Saranno queste le domande che manderanno in crisi Fausto e Gloria, i quali inizieranno a tenere d’occhio Valerio, sospettato di averla prima aggredita e poi investita con un’auto aziendale; anche la causa sarà presto chiarissima ai due.

Puntata La strada di casa 2 8 ottobre, Ernesto inviato per smascherare Valerio

Fausto e Gloria infatti crederanno che Valerio ha fatto tutto per evitare che Milena rivelasse il segreto delle materie prime importate dalla Repubblica Ceca: queste ultime infatti contenevano un pericoloso pesticida che ovviamente ha messo a rischio la credibilità dell’azienda. Dalle anticipazioni sull’8 ottobre si sa anche che Fausto convincerà Ernesto a partire per Praga proprio per trovare le prove dell’uso di questi prodotti nocivi. Sarà una puntata movimentatissima, perciò se non potrete vederla vi consigliamo di recuperarla con le repliche. Buona visione!