La strada di casa 2, il successo della fiction Rai

Quello della fiction La strada di casa 2 alla fine si rivelerà un grande successo, uno dei tanti in casa Rai, visto che ormai l’azienda in quanto a produzioni è entrata in un circuito virtuoso che consiste nella proposta ai telespettatori di prodotti di altissima qualità in linea con le loro aspettative. La strada di casa si è rivelata sin da subito una fiction di questo livello e con questa seconda stagione sembra aver confermato le attese di chi sperava in un prodotto curato nel minimo dettaglio. Ma veniamo al dunque: se siete qui volete sapere dove vedere le repliche de La strada di casa 2 perché avete perso la puntata.

Repliche La strada di casa 2, dove rivedere le puntate

Farlo è molto semplice: gli episodi della fiction sono pubblicati volta per volta, cioè dopo la messa in onda di ogni puntata, su Rai Play che ovviamente può essere scaricato sia su smartphone sia su tablet; col Web ormai potete avere tutto a portata di mano e invece di impazzire con le varie programmazioni vi basterà accendere il telefono o la vostra smart TV seduti comodamente sul divano per gustarvi la puntata che avete perso. Al riguardo ricordate che La strada di casa 2 è composta da ben dodici episodi e sei puntate.

Puntate La strada di casa 2, una breve sintesi della trama

Per chi volesse recuperarlo e si è perso i momenti più salienti sappiate che la trama ruota attorno all’assassinio di Irene, la futura moglie di Lorenzo Morra che non si è presentata all’altare il giorno del matrimonio; il delitto sembra essere stato compiuto proprio prima dell’evento e il ritrovamento di tracce di sangue nella casa di Lorenzo metterà seriamente a rischio la sua credibilità e minerà la tranquillità della vita della sua famiglia, anche quella di Fausto. La fiction vale davvero, quindi vi consigliamo di recuperare gli episodi guardando le repliche perché ogni dettaglio potrebbe condurvi alla soluzione!