La strada di casa 2 anticipazioni terza puntata: Irene è viva? Video sconvolge Lorenzo

Anticipazioni 1 ottobre La strada di casa 2: il video su Imma nel fiume

Nella terza puntata del primo ottobre della fiction La strada di casa 2 si continuerà a indagare sulla sparizione di Irene: è viva oppure è morta davvero? Tante le domande che affliggeranno Lorenzo Morra che non riuscirà a darsi pace e che resterà sconvolto quando il commissario Leonardi gli farà vedere un filmato inequivocabile, in cui si vede una donna che sembra essere Irene che si butta nel Po; la prova parrà essere inequivocabile ma non sarà sufficiente per Lorenzo che inizierà a interrogarsi anche su Mauro e sulla sua amica Emma, visto che entrambi hanno degli atteggiamenti piuttosto strani e sono decisamente ambigui e sfuggenti.

La strada di casa 2 terza puntata: chi ha sabato il birrificio Morra?

È difficile la situazione anche per il team di imprenditori del birrificio Morra che è sempre più a rischio; Fausto si mostrerà inquieto e angosciato ma alla fine inizierà a riflettere e arriverà alla conclusione che non sia stato un batterio spontaneo a danneggiare i fusti ma che tutto dipende da un vero e proprio sabotaggio. Questo si intreccerà con gli eventi legati alla ricerca di Emma da parte della famiglia. Ben due colpi di scena caratterizzeranno inoltre la terza puntata del primo ottobre.

Anticipazioni La strada di casa 2: Federico e Gloria stanno male

Federico, il figlio di Valerio e Giulia, inizierà a stare molto male e dovrà essere ricoverato, per di più nello stesso ospedale in cui Milena sta facendo il tirocinio in medicina. Problemi di salute anche per Gloria che temerà di essere affetta da Alzheimer e anche se all’inizio non vorrà dire nulla al marito poi sarà costretta dalle circostanze a parlargli. Due episodi ricchissimi di eventi dunque, che vi aspettano il prossimo martedì alle 21.25 su Rai Uno.