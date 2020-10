Francesca Cannavò, la sorella di Adua Del Vesco, ha scritto una lunga lettera a Barbara d’Urso. Una mossa compiuta dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso venerdì 2 ottobre. Una puntata non certo facile per Adua, che è finita al centro della bufera e delle polemiche. Francesca si è scagliata duramente contro Tommaso Zorzi, che ha puntato il dito contro la Del Vesco per via delle sue affermazioni su Massimiliano Morra. A detta della Cannavò il web influencer, ex star di Riccanza, non avrebbe detto tutta la verità circa l’incontro in albergo con Adua. Francesca non ha esitato a definire Zorzi una persona piena di livore e cattiveria gratuita. Non solo: si è detta schifata per il comportamento riservato alla sorella.

Cosa ha detto la sorella di Adua Del Vesco contro Tommaso Zorzi

“Il signor Zorzi è andato nella stanza di mia sorella in albergo ed è stato lui a dire a lei che sapeva che Massimiliano era omosessuale. Il discorso è proseguito. Dal suo canto, mia sorella ha spiegato le ragioni del loro allontanamento che lui conosce molto bene. Mi meraviglio che con la sua cattiveria non l’abbia detto. Caro Tommaso, quando racconti i fatti, raccontali bene perché le bugie hanno le gambe corte”, ha scritto Francesca Cannavò, sorella di Adua Del Vesco, nella sua missiva indirizzata a Live-Non è la d’Urso. La donna ha poi invitato il ragazzo a percorrere la sua strada, ben attento a non inciampare visto che in fondo tutti hanno dei segreti.

Adua Del Vesco annuncia importanti rivelazioni al GF Vip

Intanto Adua Del Vesco ha annunciato importanti rivelazioni al Grande Fratello Vip nella diretta di lunedì 5 ottobre 2020. La 25enne siciliana sembra pronta a dire tutta la verità, stufa di menzogne e bugie. L’ex protagonista delle fiction Mediaset ha dichiarato di volersi togliere un peso e di voler mettere fine alle menzogne, che per tanti anni l’hanno fatta soffrire. Adua – vero nome Rosalinda Cannavò – ha ribadito che finalmente dirà tutta la verità anche se ci saranno delle conseguenze importanti. Adua ha confidato di aver rovinato gli anni più belli della sua vita per coprire gli altri e che ora è stanca di tacere.

Alberto Tarallo: la storia tra Adua e Massimiliano era finta

A Non è l’Arena, invece, il produttore Alberto Tarallo – che ha scoperto e lanciato i due concorrenti del Grande Fratello Vip – ha rivelato che la storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non c’è mai stata. È stata costruita a tavolino, proprio come quella successiva tra Adua e Gabriel Garko.