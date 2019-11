La Sirenetta nuovo film Disney: Jonah Hauer-King sarà il Principe Eric

Film La Sirenetta live action Disney: scelto l’attore che sarà il Principe Eric

Dopo mesi di provini e dopo il rifiuto di Harry Styles – ex cantante degli One Direction – la Disney ha finalmente scelto l’attore che indosserà i panni del Principe Eric nel live action dedicato a La Sirenetta. La scelta è ricaduta su Jonah Hauer-King, attore inglese di 24 anni, con alle spalle qualche ruolo al cinema e in tv. È inutile sottolineare che il film Disney sarà la grande occasione per Hauer-King, che reciterà accanto ad Halle Bailey. Quest’ultima è stata scelta per il ruolo di Ariel, destando più di qualche polemica per via del colore della sua pelle. Halle, che è stata scoperta da Beyonce su Youtube, non ha mai replicato alle critiche mentre la Disney si è affrettata a chiarire che il nuovo film sulla Sirenetta non sarà ambientato nel nord Europa bensì ai Caraibi.

La storia del nuovo film della Disney su La Sirenetta

Anche se cambierà l’ambientazione, la storie de La Sirenetta resterà pressoché la stessa per il live action. Racconterà la storia di Ariel, una sirena dallo spirito libero che sogna di diventare un’umana. Decisivo l’incontro con il Principe Eric, che porterà Ariel a stringere un controverso patto con Ursula, la strega del mare. Il nuovo film sarà diretto da Rob Marshall.

Chi sono gli altri attori del live action de La Sirenetta

Per ora nel cast de La Sirenetta della Disney sono stati confermati solo Halle Bailey e Jonah Hauer-King nei rispettivi panni di Ariel ed Eric. Secondo le ultime indiscrezioni Melissa McCarthy sarà Ursula, Javier Bardem Re Tritone mentre Daveed Diggs potrebbe prestare la voce al granchio Sebastian. Le riprese del lungometraggio inizieranno nei primi mesi del 2020.