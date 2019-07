La Sirenetta diventa nera, Maurizio Costanzo dice la sua

Ariel, la famosa Sirenetta, sarà nera. La polemica è esplosa, Maurizio Costanzo dice la sua

Quando la Disney ha annunciato che per il film Ariel la Sirenetta sarebbe stata interpretata da Halle Bailey, il mondo si è diviso in due. La motivazione? L’attrice che è stata scelta per interpretare la celebre principessa ha la pelle scura e non chiara come quella di Ariel. Tra coloro che si sono espressi, ci sono state persone che hanno gridato allo scandalo perché la Sirenetta sarebbe dovuta essere bianca mentre ce ne sono state altre che non ci hanno visto nulla di strano. Anzi, in molti hanno abbracciato con piacere questo cambiamento sconvolgente. Ad esprimere il loro parere sono stati davvero in tantissimi e tra di loro sono apparsi anche dei volti famosi. Di recente, anche Maurizio Costanzo ha espresso il suo parere sul magazine Nuovo TV nella rubrica dove risponde ai suoi lettori.

“Sono passati quasi 30 anni, le cose sono cambiate”: le parole di Costanzo

Su Nuovo TV una lettrice ha confessato a Maurizio Costanzo di non capire come mai tante persone si siano scandalizzate dopo aver scoperto che la Sirenetta nel live-action avrà la pelle scura. La risposta del marito di Maria De Filippi è stata a dir poco magnifica. Il giornalista ha mostrato, ancora una volta, di possedere una grande apertura mentale con queste parole: “Io non vedo nessuno scandalo. Il film animazione della Disney, La Sirenetta, è del 1989 quindi credo sia normale che Ariel venisse rappresentata come una ragazza bianca. Ma sono passati quasi trent’anni, ora le cose – fortunatamente – ora le cose sono molto diverse”.

Per Costanzo però coloro che hanno innalzato la polemica non sono tutti razzisti

Secondo Maurizio le persone che hanno dato vita a questo scandalo non sono tutte razziste. Il giornalista è convinto che in molti siano legati alle tradizioni e che non amino vederle stravolte. Nulla di più vero. Sui social infatti sono stati tanti a precisare di non avere nulla contro la pelle scura e di preferire semplicemente di vedere la loro Sirenetta come quella di sempre. Intanto in questi giorni si vocifera che il cantante Harry Styles sia in trattative per ottenere il ruolo del Principe Eric mentre Javer Bardem potrebbe indossare i panni del Re Tritone, padre di Ariel.