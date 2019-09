Harry Styles spiega perché NON sarà il principe Eric ne La Sirenetta

Perché Harry Styles non ha accettato il ruolo del principe Eric nel film La Sirenetta

Ha fatto molto scalpore nei giorni scorsi la scelta di Harry Styles di rifiutare il ruolo del principe Eric nel live-action de La Sirenetta. L’ex One Direction ha deciso di dire no alla Disney nonostante l’ottimo provino che ha entusiasmato produttori e sceneggiatori. Un’audizione dove, tra l’altro, era emersa grande complicità tra il cantante inglese e la protagonista femminile della pellicola, la giovane Halle Bailey. Ma perché Styles ha rinunciato a tutto solo dopo aver sostenuto i provini? Perché ha rifiutato un progetto in grado di aumentare ancora di più la sua popolarità e di consolidare il suo percorso ad Hollywood iniziato qualche anno fa con Dunkirk? Semplice: il 26enne ha preferito lasciare spazio alla musica, da sempre la sua più grande passione, e lasciare in stand by la carriera da attore.

Le parole di Harry Styles sul film de La Sirenetta

“La Sirenetta? Ne abbiamo parlato. Volevo pubblicare nuova musica e concentrarmi su quello per un po‘. Ma tutte le persone coinvolte sono fantastiche, quindi penso che verrà molto bene. Mi divertirò a guardarlo, ne sono certo”, ha dichiarato Harry Styles alla rivista The Face. Dunque il cantante ha scelto di concentrarsi sulla musica e sulla sua carriera da solista piuttosto che su altro. Ma, come già ribadito, questo è solo un breve allontanamento da Hollywood. Harry tornerà a recitare prima o poi, visto che è molto affascinato da questo mondo. “Perché voglio recitare? È così diverso dalla musica. Sono quasi agli antipodi per me. Con la musica provi a mettere tutto te stesso; nella recitazione, invece, devi cercare di immedesimarti in chiunque tu debba essere“, ha puntualizzato.

Chi sarà il principe Eric nel live-action de La Sirenetta

Dopo il rifiuto di Harry Styles, la Disney non ha ancora annunciato chi indosserà i panni del principe Eric nel live-action de La Sirenetta. Stando alle ultime indiscrezioni, nei giorni scorsi ha sostenuto il provino per la parte Christian Navarro, attore americano noto per la serie tv Tredici. Al momento l’unica attrice confermata del cast è Halle Bailey.