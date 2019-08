Perché Harry Styles ha rifiutato la parte del Principe Eric ne La Sirenetta

Sta facendo parecchio chiacchierare la scelta di Harry Styles di rinunciare a La Sirenetta, il nuovo live action della Disney tratto dall’omonimo cartone anonimato del 1989. Il cantante inglese aveva ottenuto la parte del Principe Eric ma dopo un provino brillante con la protagonista Halle Belly ha scelto di fare un passo indietro. Il motivo? Al momento non è chiaro. Secondo una fonte ascoltata dall’Hollywood Life le prime prove tra Harry e Halle sono andate alla grande, i due hanno subito instaurato un certo feeling. Ma qualcosa, a quanto pare, ha bloccato Styles nell’andare avanti. Forse il giovane vuole stare attento alla sua carriera a Hollywood? Dopo l’esordio in Dunkirk di Christopher Nolan, Harry ha sostenuto il provino per diventare Elvis Presley nel biopic di Baz Luhrmann ma la parte è stata poi assegnata ad Austin Butler. L’ex One Direction sta forse cercando un ruolo più adulto e importante del Principe Eric?

Cosa ha detto Simon Cowell sul rifiuto di Harry Styles

“Se avesse rifiutato Il libro della giungla sarebbe stato un grosso errore! La Sirenetta non l’ho mai vista”, ha dichiarato simpaticamente Simon Cowell, il produttore che per primo ha creduto ad Harry Styles quando si è presentato alle selezioni di X Factor in Inghilterra. Il giurato del talent show ha poi risposto alle ultime domande sugli One Direction: “Reunion? Dovresti chiedere a loro, hanno sempre preso da soli le proprie decisioni”. Dopo l’addio di Zayn Malik, Harry, Liam, Niall e Louis hanno deciso di prendersi una lunga pausa per concentrarsi sui rispettivi impegni da solisti. Una pausa che ormai va avanti dal 2016 e che ha spento le speranze di molti fan.

Harry Styles vuole dedicarsi solo alla sua musica?

Non è da escludere, poi, che il rifiuto di Harry Styles a La Sirenetta sia dipeso da una semplice scelta musicale. Qualche settimana fa il 25enne è stato avvistato tra il Messico e la Scozia, alle prese con alcune riprese. Secondo i beninformati Harry è pronto a tornare con un secondo album da solista. Dunque spazio alla musica, addio al cinema?