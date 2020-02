La pupa e il secchione anticipazioni, provvedimento per Carlotta e De Benedetti

La pupa e il secchione, duro provvedimento per Carlotta Cocino e Giovanni De Benedetti

Dopo l’ultima puntata in cui è stata mostrata soltanto una sintesi delle messe in onda che abbiamo visto sinora La pupa e il secchione si prepara a sorprenderci con un appuntamento che sarà ricco di colpi di scena: l’ultimo comunicato diramato dall’Ufficio Stampa infatti fa chiaramente pensare a un durissimo provvedimento per Carlotta Cocino e Giovanni De Benedetti, quest’ultimo pupo molto amato ma anche altrettanto contestato dentro e fuori dal programma di Italia Uno per via dei suoi atteggiamenti troppo premurosi, diciamo così, nei confronti di quasi tutte le pupe. Veniamo subito al dunque.

Carlotta e De Benedetti alla Pupa e il secchione: la coppia protagonista della prossima puntata

“Attimi di tensione – queste le parole del comunicato – tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. Si tratta di scontro fisico? Di aggressione verbale? […] Quali provvedimenti saranno presi dalla produzione? Quale sarà la comunicazione ufficiale che la produzione dovrà leggere a tutti i ragazzi presenti?”. Il comunicato non dice nient’altro ma, visto quanto potrebbe essere accaduto tra Carlotta e De Bendetti, non è da escludere che il programma prenderà dei seri provvedimenti nei confronti della coppia. Non crediamo che si procederà alla loro eliminazione ma non escludiamo che la permanenza di entrambi possa essere messa seriamente a rischio. Le anticipazioni comunque non finiscono qui, e vi ricordiamo inoltre che attualmente bolle anche qualcosa in pentola tra una pupa e un secchione che non immaginereste mai…

Tutte le ultime anticipazioni sulla Pupa e il secchione: “Bagno di cultura” con Aldo Busi, gli altri ospiti

Tutte le coppie concorrenti dovranno sostenere le solite tre prove: la prima sarà la “Prova Selfie”, in cui dovranno dare dimostrazione di saper fare un autoscatto con l’assistenza di un professionista; la seconda sarà la “Prova Integrazione” e vedrà partecipare Youma Diakite; la terza è quella più attesa, permettetecelo, perché vedrà partecipare al “Bagno di cultura” il fantastico, e da troppo tempo lontano dal piccolo schermo, Aldo Busi! Il nostro consiglio è di non perdere per nulla al mondo la puntata della Pupa e il secchione di domani 11 febbraio.