La pupa e il secchione: che succede col Festival, in onda intervento censurato Sgarbi

Programmazione La pupa e il secchione: cosa cambia col Festival di Sanremo

Come ben sapete, nella settimana di Sanremo molte trasmissioni si fermano e in prima serata Mediaset preferisce evitare la competizione e accontentarsi: strategia legittima visto che il Festival richiama da sempre milioni di telespettatori ed è un peccato sprecare puntate e fiction per risultati che dire scontati è dire poco. Anche La pupa e il secchione si adeguerà: andrà sempre in onda allo stesso orario ma la puntata che vedrete non riguarderà avvenimenti nuovi ma cose già accadute; sarà proposto una sorta di riassunto che ripercorrerà i momenti salienti dell’avventura delle pupe e dei secchioni, ricorderà le eliminazioni e ci regalerà anche un sacco di risate. E no, non è finita qui.

La pupa e il secchione: l’intervento censurato di Vittorio Sgarbi

Come forse avrete letto, alla Pupa e il secchione è stato invitato anche Vittorio Sgarbi che aveva protestato perché il suo intervento nella trasmissione di Italia Uno era stato censurato. Niente di personale nei confronti dell’opinionista televisivo e critico d’arte: semplicemente Sgarbi non poteva comparire in Tv per la par condicio. Terminate le elezioni per il presidente della regione Emilia Romagna, i motivi della censura sono venuti meno e potremo vedere l’intervento di Sgarbi proprio nella puntata che sarà trasmessa domani.

Il successo della Pupa e il secchione e le nuove puntate

Finora il successo della Pupa e il secchione è indiscutibile: il programma condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione della pupa Francesca Cipriani, sta dando nuova linfa vitale a Italia Uno ed è quasi scontato che venga confermata la seconda stagione. Complici anche delle pupe e dei secchioni scelti benissimo, lo show riesce a divertire ma anche a incuriosire e mischia temi e toni diversi, tra bagni di cultura e interventi di personaggi di varia estrazione culturale e sociale. Il riassunto di domani non avrà lo stesso successo delle puntate regolari ma avrà comunque il suo seguito. Pronti per il nuovo appuntamento di Italia Uno?