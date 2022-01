La Pupa e il Secchione 2022 giuria, cambia tutto: Mediaset pesca in Rai

Chi saranno i giudici de La Pupa e il Secchione 2022? Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma stanno spuntando nomi su nomi per questo ruolo, che è molto importante in questo programma. Lo diventa ancor di più dal momento in cui Barbara d’Urso, che dovrebbe essere la conduttrice, ha chiesto di tornare in studio per il programma. Nelle ultime edizioni non c’era invece una diretta o una registrazione dallo studio, ma i conduttori che hanno preceduto la d’Urso conducevano la gara finale per decidere la coppia eliminata dalla stessa location in cui vivevano pupe, pupi, secchioni e secchione. E sempre lì si svolgevano le varie prove.

Carmelita vorrebbe un ritorno al passato, in un certo senso, perché nelle prime edizioni del programma c’era in effetti uno studio dove avvenivano prove, confronti e tutto ciò che ne consegue. Non è mancata neanche nelle precedenti edizioni la figura della giuria, anche se non era fissa. Non è detto che non lo diventerà col ritorno in studio però. In tal senso non sono ancora giunte notizie certe, ma si continua a mormorare invece sui nomi della giuria de La Pupa e il Secchione 2022.

Dopo il no di Cristiano Malgioglio, che di sicuro avrebbe portato pubblico alla trasmissione, sono iniziati a circolare altri tre nomi in modo più insistente. Questi erano Antonella Elia, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, due su tre già fatti da Dagospia che oggi è tornato sull’argomento. Nella rubrica A lume di candela, che porta la firma di Giuseppe Candela, solo uno dei tre è rimasto nella nuova probabile formazione. Ma gli altri due non sono stati esclusi del tutto, comunque.

Le ultime indiscrezioni hanno confermato Antonella Elia, ma ha aggiunto altri due nomi. In giuria a La Pupa e il Secchione 2022 potrebbero esserci Barbara Alberti e Federico Fashion Style, reduce da Ballando con le Stelle. Ancora una volta dunque Mediaset sarebbe andato a pesca in Rai, dopo la notizia del giorno sull’inviato dell’Isola dei Famosi, anche lui proveniente da Ballando. C’è ancora tempo per ulteriori indiscrezioni in attesa di conferme, anche perché non c’è ancora una data certa per la messa in onda del programma.