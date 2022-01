Isola dei Famosi 2022, l’inviato sbarca da Ballando con le Stelle: il gossip

Si continua a parlare in modo sempre più insistente dell’Isola dei Famosi e del cast che dovrebbe partecipare alla prossima edizione del reality. Nelle scorse ore sono apparse online tante nuove indiscrezioni, ed è spuntato in particolare un nome che abbiamo imparato a conoscere proprio di recente. Stiamo parlando del bel Alvise Rigo, il rugbista fortemente voluto da Milly Carlucci per il suo Ballando con le stelle.

L’indiscrezione che vorrebbe Alvise Rigo all’Isola dei Famosi non fa in realtà riferimento ad una sua partecipazione come isolano. Al contrario, si dice che lo sportivo potrebbe (il condizionale, a questo punto, è d’obbligo) essere l’inviato d’eccezione in Honduras di Ilary Blasi. A rivelarcelo è TvBlog, che in un articolo pubblicato oggi fa riferimento proprio ad Alvise Rigo per questo importante ruolo. Sul sito leggiamo che ad oggi Rigo è “quello che sta battendo tutti gli altri candidati al ruolo” e che dunque potremo vedere molto presto nelle inediti vesti di inviato d’eccezione.

Se così fosse, sarebbe il secondo anno di fila che la produzione di Mediaset sceglie un ex ballerino di Milly Carlucci. Già nel 2021, infatti, il reality aveva selezionato Gilles Rocca, vincitore di Ballando, come uno dei suoi naufraghi. Nel caso in cui la notizia dovesse essere confermata, Alvise Rigo andrà così a sostituire Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore e più recente inviato di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2022: i primi nomi nel cast dei naufraghi

Nel frattempo, in attesa di saperne qualcosa in più, sono spuntati online anche i primissimi nomi dei naufraghi che a breve dovrebbero partire per l’America Centrale. Stiamo parlando in questo caso di due coppie, composte entrambe da madre e figlio.

Da un lato troviamo Carmen di Pietro, soubrette e opinionista che già ai tempi d’oro dell’Isola ci regalò enormi emozioni per i suoi attacchi di fame, che dovrebbe partecipare insieme al figlio Alessandro Iannoni. Dall’altro ci sono la ex star dell’hard Ilona Staller con il figlio Ludwig Maximilian Koons, nato dal matrimonio fra la diva del mondo a luci rosse e Jeff Koons, un artista statunitense.

Un altro dei nomi papabili di cui si è parlato nelle scorse ore è quello di Loredana Lecciso, contattata ufficialmente da Mediaset. La ex di Albano, in ogni caso, non ha ancora preso una decisione e dato una risposta definitiva.