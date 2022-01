Isola dei Famosi: la Lecciso nel cast con la figlia? Ora parla Loredana

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. Nel cast di naufraghi potrebbe esserci anche Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, avuta venti anni fa dal compagno Albano. Rumor confermato dalla diretta interessata: la produzione del programma Mediaset ha contattato la soubrette pugliese che però non ha ancora dato una risposta a riguardo.

L’annuncio di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso ha fatto sapere alla rivista di spettacolo:

“Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”

La Lecciso è stata concorrente nel 2010, nell’edizione vinta da Daniele Battaglia. All’epoca il reality show andava ancora in onda su Rai Due ed era condotto da Simona Ventura. Un’esperienza intensa per Loredana, che ha definito il format molto riflessivo e introspettivo.

Al momento, dunque, sembra improbabile vedere la 49enne di nuovo in Honduras ma ci sono buone probabilità di ammirare la sua Jasmine. Quest’ultima ha rifiutato di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip in coppia con il padre Albano.

I papabili naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021

Secondo le ultime indiscrezioni tra i nuovi naufraghi potremo trovare: la showgirl Alessia Fabiani, la modella Dayane Mello (che ha già partecipato nel 2017), l’influencer Antonella Fiordelisi, il cantante Pago, i fratelli Luca e Gianmarco Onestini e l’ex calciatore oggi compagno di Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso.

E poi ancora: Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati , e Jedà, il compagno di Vera Gemma, nel cast dell’Isola dei Famosi 2021. Si parla inoltre di Andrea Casalino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e Nicola Vivarelli, ex Cavaliere di Uomini e Donne.

Non solo: pare ci saranno coppie formate da genitori-figli. Sarebbero state contattate Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni e Ilona Staller, alias Cicciolina, con l’erede Ludwig Maximillian Koons.

I nomi degli opinionisti e dell’inviato

I nuovi opinionisti dell’Isola dei Famosi 2022, stando a quanto anticipato da Tv Blog, saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L’inviato dovrebbe restare l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino nonostante le critiche ricevute lo scorso anno. La produzione e Ilary Blasi credono molto nella verve dello sportivo.