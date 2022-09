Vi ricordate la foto di Ben Affleck che dorme a bocca aperta su un battello durante un giro sulla Senna a Parigi in piena luna di miele con Jennifer Lopez? L’immagine è diventata subito virale e ha portato alla creazione di numerosi meme che hanno fatto il giro dei social network. A quanto pare non sarebbe stato un caso isolato: l’attore deve fare i conti con una malattia che l’affligge da tempo e che gli impedisce di stare al top della forma tutti i giorni. Una patologia che avrebbe addirittura messo a rischio la buona riuscita del matrimonio con la diva latina…

Una persona molto vicina a Ben Affleck ha rivelato al Daily Mail che l’attore soffre da qualche anno di emicrania cronica. Una sindrome che lo porta a stancarsi molto velocemente e che lo fa stare male in numerosi momenti della giornata. In alcuni casi l’attore sarebbe addirittura impossibilitato a portare a termine le azioni che sta compiendo a causa dell’eccessiva stanchezza. Sembra che questo mal di testa perenne sia legato alla sua vecchia dipendenza dall’alcol – uno dei tanti motivi che ha portato alla rottura con l’ex moglie e madre dei suoi tre figli Jennifer Garner – unita ad un alto livello di stress.

Già nel 2006 Ben Affleck era finito su tutti i giornali perché costretto ad un veloce ricovero in ospedale, mentre era impegnato sul set di un film, per via di una forte emicrania. All’epoca il diretto interessato aveva assicurato che non era altro che la conseguenza di stanchezza eccessiva, insonnia e stress.

La malattia di Ben Affleck ha influenzato pure i preparativi di nozze. Jennifer Lopez ha recentemente confidato che i giorni prima del grande evento sono stati piuttosto intensi e che né lei né il marito sono stati al top della forma. La cantante ha parlato di alcuni problemi di stomaco senza però fornire troppi dettagli. Probabile che l’eccessiva stanchezza di Ben abbia influito, e non poco, sull’intera organizzazione.

Nonostante tutto Jennifer Lopez sta cercando di supportare il più possibile Ben Affleck, anche grazie all’aiuto di medici specializzati.

Che cos’è l’emicrania cronica

L’emicrania cronica è una cefalea che si presenta per 15 o più giorni/mese per oltre 3 mesi in assenza di abuso di farmaci. Può avere un impatto devastante sulla vita sociale e lavorativa dei pazienti, come nel caso di Ben Affleck, soprattutto quando gli attacchi diventano molto frequenti o addirittura quotidiani.

Le cause dell’emicrania cronica sono diverse e cambiano da paziente a paziente. Può dipendere dall’uso eccessivo di alcol o caffeina, ma anche dall’abuso di farmaci, dall’obesità, da stress e da particolari condizioni somatiche. Come si cura? Esistono diverse terapie a riguardo, che variano a seconda dei casi.