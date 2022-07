Jennifer Lopez e il regalo di nozze dell’ex moglie di Ben Affleck

By

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno avuto la benedizione di Jennifer Garner, ex moglie del divo di Hollywood. L’attrice ha reagito con gioia alla notizia del matrimonio tra i due, che è stato celebrato a Las Vegas in gran segreto e alla presenza di pochissime persone, e ha addirittura inviato un regalo di nozze alla popstar latina.

Stando a quanto rivelato dal portale Univision, Jennifer Garner è stata entusiasta delle nuove nozze dell’ex marito nonché padre dei suoi tre figli e per congratularsi ha inviato un mazzo di fiori a Jennifer Lopez. Un modo per augurare alla collega il meglio per il suo futuro sentimentale.

Secondo alcune fonti a detta di Jennifer Garner Ben Affleck e Jennifer Lopez erano destinati a stare insieme. Quindi l’attrice 50enne non ha avuto alcun problema ad accogliere in famiglia la collega di origini portoricane. Una famiglia allargata che funziona già alla grande e senza intoppi.

Anche Marc Anthony, che è stato sposato con Jennifer Lopez per dieci anni e con la collega ha avuto i gemelli Emme e Maximilian, ha accolto con entusiasmo Ben Affleck. Tornando alla Garner, amici della star hanno ammesso che Jennifer apprezza molto il modo materno con cui la Lopez si prende cura dei suoi figli quando sono con lei e con Ben.

La reazione di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez si è commossa per il regalo di nozze di Jennifer Garner ed è orgogliosa che il neo marito Ben Affleck abbia mantenuto un legame così forte e importante con la madre dei suoi tre figli. La Garner e Affleck si sono conosciuti nel 2001 sul set di Pearl Harbor ma la scintilla è scattata solo qualche anno dopo grazie al film Daredevil.

Ben Affleck ha conosciuto Jennifer Garner venti anni fa, dopo la rottura con Jennifer Lopez. Sono stati insieme per tredici anni – ufficialmente sposati dal 2005 al 2018 – e hanno avuto tre figli: Violet, Seraphina e Samuel. Dopo il divorzio dalla Garner Affleck ha frequentato per un breve periodo l’attrice cubana Ana de Armas.

Nell’estate 2021 il ritorno di fiamma con Jennifer Lopez, che ha fatto sognare tutti. Jennifer Garner è invece legata dal 2018 all’uomo d’affari John C. Miller.