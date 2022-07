Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: i dettagli delle nozze

Nuovo capitolo della favola d’amore con protagonisti Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dopo il clamoroso ritorno di fiamma, le due star si sono sposate in gran segreto, a Las Vegas. Sull’evento la coppia ha preferito mantenere riserbo. A rivelare la sfiziosa notizia è stata la testata americana TMZ che ha riferito come i due divi siano riusciti ad avere 24 ore prima una licenza matrimoniale dal Clark County, in Nevada. La licenza è poi stata ritirata sabato mattina e al suo interno sono stati messi nero su bianco i nomi completi di entrambi: Benjamin Geza Affleck and Jennifer Lynn Lopez.

La fiaba sentimentale era iniziata nel lontano 2002 e doveva essere coronata nel 2004, con il matrimonio. All’epoca però, in modo sorprendente, al posto dei fiori d’arancio arrivò la rottura. Dopo anni di lontananza, ecco il ritorno di fiamma che nessuno si aspettava ed ora le nozze. Il cerchio si è chiuso, finalmente.

Tmz, a conferma che le nozze si sono celebrate, ha citato anche una fonte molto vicina ai Bennifer. “Si sono infatti sposati, ora sono marito e moglie”, si è limitata a dire la persona raggiunta dal magazine. All’alba dei 53 anni della cantante (li compirà tra una settimana) e dei 50 anni dell’attore (spegnerà le candeline il prossimo mese), il grande passo è stato compiuto.

Non è la prima volta che Affleck si sposa. Nella sua vita c’è stata un’altra Jennifer, ossia Garner, con la quale ha trascorso 10 anni. Dall’unione sono nati tre figli: Violet, 16 anni, Serafina, 13 e Samuel, 10. La love story è giunta al capolinea nel 2018.

Per quel che invece riguarda il passato della cantante, la Lopez ha due gemelli di 14 anni, Emme e Max, frutti d’amore del suo terzo matrimonio con Marc Anthony. La relazione è naufragata nel 2011, dopo sette anni. In passato la diva era stata sposata con il cameriere cubano Ojani Noa (tra il 1997 e il 1998) e con il danzatore Cris Judd (tra il 2001 e il 2002).

La proposta di matrimonio di Ben Affleck a Jennifer Lopez era giunta soltanto lo scorso aprile. Nessuna follia d’amore, ma un gesto molto romantico. Fu la stessa artista a descriverla in questi termini: “Non era stata niente di spettacolare”, ma semplicemente “la cosa più romantica che si possa immaginare”. Cosa avvenne di preciso? “Sabato sera, mentre mi trovavo nel mio posto preferito nel mondo (la vasca da bagno piena di bolle), il mio amore si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo“.