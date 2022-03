Ben Affleck furioso con Jennifer Lopez: tutta colpa di Maluma!

Primi problemi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez dopo il ritorno di fiamma della scorsa estate. Stando a quanto si legge sui magazine americani l’attore sarebbe furioso con la compagna ritrovata a causa di Maluma. Quest’ultimo ha lavorato con JLo al film Marry me: l’ennesima collaborazione dopo diversi featuring nel mondo della musica.

Un sodalizio artistico che va avanti ormai da tempo e che porta Maluma e Jennifer Lopez ad essere molto complici, dentro e fuori dal set. Una situazione che, a quanto pare, non piacerebbe molto a Ben Affleck. Il divo di Hollywood sarebbe infastidito dal feeling che i due cantanti hanno mostrato durante la promozione del loro film.

“Maluma e Jennifer hanno fatto un viaggio insieme di tre giorni per sponsorizzare Marry me e a Ben la cosa non è piaciuta affatto”, ha spiegato una fonte a The Globe. “Maluma non fa che elogiare Jennifer: tra i due c’è grande intimità e Affleck non è contento”, ha aggiunto.

Il 49enne conosce bene certe dinamiche dello spettacolo eppure la liaison tra l’interprete colombiano e la Lopez non sembra proprio piacergli: Ben ha visto forse qualcosa di troppo? Per il momento Affleck non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Bocca cucita anche da parte di Jennifer e Maluma.

Maluma è fidanzato

Tra l’altro l’artista 28enne risulta felicemente fidanzato: da qualche mese Maluma ha ritrovato l’amore accanto a Susana Gimenez. Una ragazza colombiana che non fa parte del mondo dello spettacolo. È un architetto che possiede una società di interior design chiamata Ese+Ese. Ignota la sua età ma sembra che abbia un divorzio alle spalle, con un uomo di cui si sa poco e nulla.

A quanto pare Maluma e Susana sono amici da anni ma solo nell’ultimo periodo è scoppiata la passione tra i due. Una passione travolgente che ha spinto l’interprete e la Gòmez a intraprendere un rapporto d’amore. Dopo le numerose foto dei paparazzi la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto durante le recenti festività natalizie.

Il film di Maluma e Jennifer Lopez

Si intitola Marry me il film che vede protagonisti Maluma, Jennifer Lopez e Owen Wilson. Uscito in Italia lo scorso 10 febbraio la pellicola racconta la storia di Kat Valdez, una famosa cantante che sta per convolare a nozze con il fidanzato, la rockstar Bastian.

La cerimonia è prevista al Madison Square Garden, dove una gran folla di fan non vedere l’ora di assistere all’evento dell’anno. Poco prima della cerimonia, però, Kat scopre che il suo futuro marito l’ha tradita e per ripicca decide comunque di sposarsi, scegliendo, un uomo a caso tra il pubblico.

La scelta ricade su Charlie Gilbert un divorziato e timido insegnante di matematica al liceo, che si trova lì solo perché ha accompagnato sua figlia Lou e la sua amica all’evento. Kat e Charlie sono due persone molto diverse e da perfetti sconosciuti si ritrovano improvvisamente a essere marito e moglie.

I due cercheranno di aprirsi l’uno nei confronti dell’altra e col tempo quello che è stato un gesto istintivo di Kat si trasformerà in un vero e inaspettato sentimento. Ma i due riusciranno a superare la diversità dei loro mondi e i fan che vogliono che Kat torni di nuovo con il suo ex?