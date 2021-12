Maluma presenta la nuova fidanzata: chi è Susana Gòmez

Sì, Maluma è fidanzato! L’artista sud americano ha finalmente confermato le ultime indiscrezioni sulla sua vita privata. Da tempo si parlava di una nuova liaison per il colombiano, che ha scelto il giorno di Natale per uscire allo scoperto con la nuova fiamma. Lo scorso 25 dicembre Juan Luis Londoño Arias – questo il vero nome del 27enne – ha pubblicato uno scatto insieme alla sua dolce metà: Susana Gòmez.

Da tempo si parla di una liaison tra la ragazza e Maluma ma solo ora i diretti interessati sono usciti ufficialmente allo scoperto. Per il collega e amico di Shakira si tratta di una nuova relazione importante dopo quella con la modella Natalia Barrulich – protagonista del videoclip Felices los 4 – finita nel 2019. Negli ultimi due anni Maluma ha preferito concentrarsi sulla carriera fino a quando non ha incontrato Susana, che ha cambiato la sua vita.

Chi è Susana Gòmez, la nuova fidanzata di Maluma

Susana Gòmez non fa parte del mondo dello spettacolo. Poche le informazioni a disposizione sulla nuova fidanzata di Maluma. Stando a quello che si legge sui siti del Sud America Susana è colombiana come il cantante e lavora come architetto. Per la precisione possiede una società di interior design chiamata Ese+Ese. Ignota la sua età ma pare che abbia un divorzio alle spalle, con un uomo di cui si sa poco e nulla.

A quanto pare Maluma e Susana sono amici da anni ma solo nell’ultimo periodo è scoppiata la passione tra i due. Una passione travolgente che ha spinto l’interprete e la Gòmez a intraprendere un rapporto d’amore. Da mesi i due vengono paparazzati insieme ma fino ad oggi hanno preferito tenere segreta la loro liaison.

Secondo gli esperti di gossip la Gòmez – che non ha un account Instagram e non condivide nulla della sua vita privata sui social network perché piuttosto discreta e riservata – avrebbe già incontrato la madre di Maluma. Dunque una relazione seria, che potrebbe presto portare a dei progetti importanti come il matrimonio e dei figli.