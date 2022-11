È passato un anno dalla morte di Giampiero Galeazzi. Il noto telecronista sportivo, conduttore e giornalista è scomparso a novembre 2021. Da tempo soffriva di una grave forma di diabete e a seguito di una delicata operazione al ginocchio aveva perso l’utilizzo delle gambe. La figlia Susanna, che lavora a Mediaset, ha voluto ricordare il padre in una lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, non risparmiando un duro attacco a Mara Venier.

La conduttrice e Giampiero Galeazzi sono stati amici per un lungo periodo: grazie alla Domenica In degli anni Novanta la popolarità del giornalista è aumentata notevolmente tanto da meritarsi pure l’appellativo di Bisteccone. L’ultima apparizione televisiva prima del decesso è stata tra l’altro proprio nel salotto di zia Mara nel 2019.

Eppure la famiglia di Galazzi non ha mai approvato molto la partecipazione di Giampiero a Domenica In, come confermato dalla stessa Susanna, che è una giornalista del Tg5:

“In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto”

Quelle buffe apparizioni hanno influito pesantemente sulla carriera del cronista, come ricordato da Susanna Galeazzi:

“Il direttore dello sport di allora, Marino Bartoletti, non lo trattò bene, per usare un eufemismo. Posso capire che tu non approvi certe cose, ma ci fu cattiveria umana nei suoi confronti”

Susanna ha poi sferrato un duro attacco a Mara Venier e al suo presunto comportamento dopo il decesso di Bisteccone:

“La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene. Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato”

Come reagirà la Venier a queste parole? Replicherà dando la sua versione dei fatti o preferirà restare in silenzio? Al momento zia Mara è in vacanza a New York: il suo Domenica In è in pausa per via dei Mondiali in Qatar.

Come è morto Galeazzi

Susanna Galeazzi ha inoltre parlato degli ultimi giorni di vita di Giampiero Galeazzi. La giornalista ha raccontato che il fisioterapista ha trasmesso il Covid al padre, che è stato successivamente ricoverato al Gemelli di Roma.

Galeazzi ha avuto negli ultimi anni della sua esistenza diversi problemi di salute: non solo una grave forma di diabete, ma pure la pressione alta e il Parkinson.

In ospedale ha avuto un arresto cardiaco e poi è stato in coma per cinque giorni. Il 12 novembre 2021 ha esalato il suo ultimo respiro.

Susanna ha confidato di sentire molto la mancanza del padre e che spesso lo sogna:

“Mi manca tutto. Mi manca tanto la sua voce, guardo il telefono, mi aspetto sempre una sua chiamata. Altre volte sono io che voglio chiamarlo. L’ultima volta che l’ho visto è stato una settimana prima di morire nella clinica di riabilitazione dove curava il suo ginocchio. Era felice quel giorno. I medici gli avevano detto che poteva ricominciare a camminare. Era pentito di essersi operato. Lui aveva perso la madre di leucemia, il padre d’infarto, ha sempre odiato gli ospedali e non credeva nella medicina. Ma quel giorno era felice”

Chi è Susanna Galeazzi

Classe 1978, Susanna Galeazzi è una giornalista. Giampiero Galeazzi e la moglie Laura hanno avuto anche un altro figlio, Gianluca. Susanna ha deciso di seguire le orme paterne: ha debuttato con il sito Kataweb e la rivista L’Espresso. Successivamente è passata a Sky, occupandosi di sport.

Dal 2006 al 2010 Susanna Galeazzi ha lavorato nella redazione di Verissimo. Parallelamente, sempre nel 2006, è entrata nel TG 5. Ha condotto sia l’edizione del mattino del telegiornale sia quella delle 13. Al momento è inviata del tg, si occupa principalmente di musica e spettacoli.

Sul fronte privato Susanna Galeazzi è stata legata per un lungo periodo al biotecnologo Mattia Mirabella: nel 2017 la coppia ha avuto la figlia Greta. Oggi Susanna è single.