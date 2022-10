La famiglia Berlusconi si appresta a festeggiare una nuova nascita. A brevissimo Luigi, l’ultimo figlio di Silvio e Veronica Lario, diventerà padre per la seconda volta. Chi Magazine ha pubblicato in esclusiva degli scatti di sua moglie Federica Fumagalli, immortalata a passeggio a Milano, in zona Sempione, in compagnia dell’amica Francesca Muggeri. Dalle foto rese note dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, si nota l’evidente pancione della giovane, che, vedendo i paparazzi, ha sorriso, segno che la dolce attesa sta procedendo al meglio. Chi ha inoltre svelato il sesso del bebè in arrivo: Luigi e Federica appenderanno sul portone di casa un fiocco azzurro, in arrivo c’è un maschietto. Dunque, Emanuele Silvio, il primogenito della coppia venuto alla luce nel luglio 2021, avrà un fratellino. Il parto di Federica è previsto tra pochi giorni.

Il ‘clan’ Berlusconi si allargherà ulteriormente. Al momento, nonno Silvio può contare sull’affetto di ben quattordici nipoti: con la nascita del bebè di Luigi e Federica ne avrà quindici. Giusto un anno fa è nato l’ultimo nipote del leader di Forza Italia. Barbara Berlusconi, lo scorso novembre, ha dato alla luce Ettore Quinto, il terzo figlio avuto con il compagno Lorenzo Guerrieri. Barbara ha altri due frutti d’amore, nati da una relazione precedente.

Luigi ha 34 anni, due in più della moglie Federica. La love story è iniziata più di 10 anni fa, ai tempi in cui i due hanno frequentato l’università. Si sono incontrati durante una serata con gli amici, in un locale di Milano. Da allora non si sono più lasciati e si sono realizzati entrambi a livello professionale.

Federica, nata a Sironi, in provincia di Lecco, lavora con la MB Projects, società che è impegnata nel settore comunicazione, eventi e pubbliche relazioni. Chi la conosce parla di una donna gentile, educata e discreta. Invece, Luigi è attivo nel campo della finanza e nel 2014 è diventato presidente della holding Italia Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che custodisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, Barbara ed Eleonora.