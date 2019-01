La dottoressa Giò: nel cast anche la sorella di Barbara d’Urso

Cast La dottoressa Giò 2019: tra le attrici pure Eleonora d’Urso

Non solo Barbara d’Urso nella nuova stagione de La dottoressa Giò in partenza su Canale 5 domenica 13 gennaio. Nel cast figura pure Eleonora d’Urso, sorella minore della protagonista. A rivelarlo l’account social della fiction Mediaset, che ha presentato il personaggio interpretato da Eleonora. La d’Urso Junior indossa i panni di Chiara, una donna dolce e paziente, sposata con l’avvocato Mattioli. È la prima volta che le sorelle d’Urso recitano insieme anche se qualche anno fa hanno posato in coppia per la copertina del settimanale Specchio della Stampa.

La sorella di Barbara d’Urso: chi è Eleonora d’Urso

Eleonora d’Urso, classe 1975, è la sorella minore di Barbara d’Urso. Le due hanno madri differenti: Eleonora è figlia di Wanda, la donna che il padre di Barbarella ha sposato dopo la scomparsa della prima moglie Vera. Wanda ha cresciuto Carmelita come figlia sua e le due sono molto legate. Così come Barbara ha un ottimo rapporto con Eleonora e gli altri fratelli. La d’Urso Junior ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo la maturità. Si è sempre divisa tra teatro e fiction. Nel 2016 si è sposata con Michele, product manager di una grossa azienda.

Tutta le anticipazioni sulla nuova dottoressa Giò

La dottoressa Giò partirà il 13 gennaio 2019 su Canale 5. La fiction sarà composta da quattro puntate. Questa volta la protagonista Giò ha un sogno da realizzare: quello di aprire un centro contro la violenza sulle donne. Ma, anche se a parole tutti la incoraggiano, dovrà lottare duramente per far diventare il suo progetto realtà. Nel cast ci sono Camilla Ferranti e Christopher Lambert, che si sono innamorati proprio grazie alla serie.