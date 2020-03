La concessione del telefono su Rai Uno: quante puntate sono, dove è stato girato e chi è l’attore Alessio Vassallo

La concessione del telefono è il terzo capitolo del ciclo C’era una volta Vigata, serie di film tv tratti dai romanzi storici di Andrea Camilleri, papà de Il Commissario Montalbano. L’idea di questa storia è venuta allo scrittore nell’estate del 1995, quando ha trovato tra le vecchie case di carta un decreto ministeriale per la concessione di una linea telefonica privata. La concessione del telefono è un film per la tv quindi è composto solo da una puntata. La pellicola è ambientata a Vigata, città immaginaria creata da Camilleri. Le riprese si sono tenute a Ragusa, a Palermo, a Scicli e nella Sicilia orientale.

Alessio Vassallo è diventato famoso grazie a Il giovane Montalbano

Protagonista de La concessione del telefono è Alessio Vassallo, conosciuto ai più per il ruolo di Mimì Augello nella serie tv Il giovane Montalbano. “Sono davvero legato a questo film, che per me è diverso da quelli che ho fatto finora e probabilmente da quelli che farò. Non solo perché è il mio primo ruolo da protagonista, ma perché portare in scena il romanzo preferito da Camilleri e l’ultimo di cui è riuscito a firmare la sceneggiatura mi riempie di orgoglio e anche di responsabilità. Per fortuna avevo già lavorato con Roan Johnson, il regista”, ha raccontato l’interprete a Telepiù. Classe 1983, Alessio è nato e cresciuto a Palermo ma da anni vive a Roma. Vassallo è fidanzato con Francesca Serra, ex tentatrice di Temptation Island.

Grande successo per il ciclo di film tv C’era una volta Vigata

Il primo capitolo di questo filone inventato da Camilleri, La mossa del cavallo, è stato trasmesso per la prima volta nel 2018 e ha avuto come protagonista Michele Riondino. Il secondo – La stagione della caccia con Francesco Scianna- è andato in onda nel 2019. Entrambi i lavori sono stati seguiti da più di 7 milioni di spettatori con oltre il 30% di share.