La stagione della caccia su Rai 1: trama, cast e numero puntate

Di cosa parla La stagione della caccia su Rai 1 con protagonista Francesco Scianna

Andrà in onda lunedì 25 febbraio su Rai Uno il film tv La stagione della caccia. Non è una fiction e dunque andrà in onda solo una sera. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo del 1992 di Andrea Camilleri, lo scrittore che ha inventato Il Commissario Montalbano. La storia è ambientata nella Sicilia della seconda metà dell’Ottocento, subito dopo l’unità d’Italia. Il protagonista è Fofò La Matina che arriva a Vigata per aprire una farmacia. L’uomo ritorna al suo paese d’origine pure per scoprire chi ha ucciso il padre Santo, da tempo custode dei segreti di piante miracolose che guariscono tutti i mali. Poco tempo dopo una serie di morti, in apparenza naturali, sconvolgono il casato dei Peluso, per il quale Santo aveva lavorato anni prima. La Matina, nonostante non sia del mestiere, comincia ad indagare sulla vicenda.

Chi sono gli attori de La stagione della caccia su Rai 1 e dove è stato girato

Il protagonista de La stagione della caccia è il siciliano Francesco Scianna, lanciato anni fa dal film Baaria. Il 36enne ha indossato i panni del farmacista Fofò La Matina. Accanto a lui gli attori: Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Tommaso Ragno, Donatella Finocchiaro, Ninni Bruschetta. Il film è diretto da Roan Johnson. Le riprese si sono tenute lo scorso autunno in Sicilia, più precisamente a Scicli e Marina di Ragusa. Come accade spesso, alcune cose del libro di Camilleri non sono presenti nel film Rai.

Francesco Scianna e le difficoltà sul set del film

“Ho avuto tre momenti di difficoltà. Il giorno prima di iniziare le riprese, completata la prima fase di studio, ho sentito una grande voragine. Poi muovermi a Marina di Ragusa, meravigliosa e deserta, mi faceva stare in contatto con la mia solitudine, una cosa che può anche spaventare. E infine c’è una scena chiave dove si tirano le somme di tutta la vita di Fofò che ha toccato delle corde dolorose”, ha dichiarato Francesco Scianna a Sorrisi.