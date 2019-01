La compagnia del cigno, anticipazioni quarta puntata 21 gennaio: i ragazzi distanti

Anticipazioni La compagnia del cigno, la quarta puntata in onda lunedì 21 gennaio 2019

Proseguono le avventure de La compagnia del cigno: le anticipazioni sulla quarta puntata non deluderanno le aspettative del pubblico. Il prossimo appuntamento con la serie TV è per lunedì 21 gennaio e non sarà una serata molto semplice. Se tutto sembrava procedere per il verso giusto, nella quarta puntata del 21 gennaio le trame ci regaleranno molti colpi di scena. La Compagnia del Cigno si ritroverà a un passo dal baratro e i ragazzi non riusciranno più a lavorare bene insieme. Lunedì prossimo andranno in onda gli episodi Insieme e La notte di Matteo. Vi lasciamo alle anticipazioni de La compagnia del cigno per scoprire cosa succederà!

La compagnia del cigno anticipazioni, cosa succederà nella quarta puntata

Nel primo episodio della quarta puntata, Insieme, Daniele riuscirà a convincere Matteo a frequentare più spesso le sedute dalla psicologa. Il passo successivo sarà convincere Marioni che il ragazzo dovrà necessariamente saltare qualche prova con l’orchestra, ma non sarà per niente facile. Marioni si opporrà, a quel punto Daniele dovrà raccontargli tutto su Matteo e sul fatto che continua a vedere la madre, nonostante non sia più in vita. Intanto, Luca e Irene torneranno a vivere insieme e proveranno a superare insieme il dolore per la perdita della figlia. La Compagnia del Cigno si ritroverà in difficoltà perché Matteo, Domenico e Barbara si eviteranno in tutti i modi dopo ciò che è successo nella scorsa puntata. Domenico non riuscirà a perdonare Matteo, che a sua volta non accetterà di essere amico di Barbara. Cosa farà quest’ultima? Non riuscirà ad ammettere di essere innamorata di Domenico. Rosario non vorrà saperne di partire con sua madre per Firenze.

La compagnia del cigno, anticipazioni quarta puntata: Matteo allontana tutti

Le anticipazioni sulla quarta puntata proseguono con il secondo episodio, La notte di Matteo. Marioni proverà a stimolare e provocare il ragazzo di Amatrice facendogli domande su sua madre. Sarà il suo modo di dimostrare a Matteo di essergli vicino e farlo aprire, ma il ragazzo resisterà alle provocazioni anche grazie alle visioni di sua madre. Matteo però sarà sempre più sotto pressione. Sofia gli starà molto vicino, anche se lui non vorrà e anzi ne sarà molto infastidito. Barbara avrà un comportamento ambiguo con Domenico e rischierà di compromettere l’esibizione del compagno. Domenico infatti arriverà al punto di rinunciare al concerto pur di non vedere ancora Barbara. Non sarà facile recuperare. Infine, Irene scoprirà di essere incinta. Le anticipazioni de La compagnia del cigno sulla quarta puntata terminano qui, vi ricordiamo che potete consultare in qualsiasi momento il nostro approfondimento sul cast della serie TV.