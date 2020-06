By

La cattedrale del mare anticipazioni quarta e ultima puntata: Arnau e Mar si mettono insieme?

Martedì 9 giugno 2020 andranno in onda su Canale 5, salvo cambiamenti improvvisi, il settimo e ottavo episodio de La cattedrale del mare. Una quarta e ultima puntata inedita, ricca di colpi di scena per Arnau, la cui vita diventa sempre più travagliata e tormentata. Figlio di un semplice servo della gleba il ragazzo diventa improvvisamente ricco dopo aver combattuto una lunga guerra. Ma tutta questa ricchezza diventa fonte di nuovi ostacoli e gelosie che portano il ragazzo addirittura in carcere. E sì perché la moglie Elinor disprezza da sempre il marito imposto dal re e con l’aiuto di Margarida, la diabolica cugina di Estanyol, riesce ad incastrare Arnau.

Arnau finisce in carcere per colpa della moglie Elinor

Dopo aver visto la complicità che c’è tra Arnau e la sua figlioccia Mar, Elinor chiede aiuto a Padre Joan, che è turbato da questa rivelazione. I due complottano per allontanare Arnau e Mar e quest’ultima è costretta a sposare contro la sua volontà un uomo burbero e violento. Arnau ama l’orfana che ha cresciuto ma dopo la morte della prima moglie Maria non vuole affezionarsi più a nessuno. Intanto Margarida si incontra segretamente con Elinor: le due escogitano un piano per incastrare Arnau, amato e benvoluto nella città di Barcellona. Improvvisamente Estanyol perde le sue ricchezze e finisce vittima dell’Inquisizione.

Arnau rivede la madre Francesca, in città torna Sahat

Una volta in carcere Arnau Estanyol viene aiutato dalla madre Francesca e da Aledis: le due, entrambe prostitute, rientrano casualmente a Barcellona. Ma il protagonista de La cattedrale del mare può contare pure sulla presenza di Mar, che non ha mai dimenticato l’uomo che ama, e su Sahat, il fidato ebreo che fa ritorno da un viaggio in Italia.