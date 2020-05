Aledis, La cattedrale del mare: dove abbiamo già visto l’attrice Andrea Duro

La cattedrale del mare, chi è l’attrice di Aledis: Andrea Duro, vista ne Il Segreto e non solo

Vi sembra di aver visto già da qualche parte la bella Aledis de La cattedrale del mare? Non vi sbagliate: l’attrice Andrea Duro è un volto noto in Italia. Classe 1991, nata e cresciuta in provincia di Madrid, è stata nel 2011 una delle protagoniste de Il Segreto, tra le soap opera più seguite nel nostro paese. Andrea indossava i panni di Enriqueta, la prostituta che arriva a Puente Vejo in compagnia di Juan Castaneda (Jonas Berami). La Duro ha lasciato la soap dopo aver ucciso proprio Juan, in seguito ad un accordo con il perfido Olmo. Ironia della sorte l’attrice ha poi ritrovato Jonas, famoso nel Belpaese per le partecipazioni a Uomini e Donne e Isola dei Famosi, nella serie tv tratta dal romanzo di Ildefonso Falcones anche se i loro personaggi – Aledis e il garzone – non si incontrano in alcuna scena. Ma non è finita qui perché nella carriera della 28enne c’è un altro ruolo di successo.

Andrea Duro protagonista anche di Velvet Collection

Andrea Duro è stata pure nel cast di Velvet Collection, lo spin off di Velvet. Si tratta di due serie tv spagnole di grande successo trasmesse qualche anno fa su Rai Uno. Andrea ha recitato accanto a Megan Montaner e Marta Hazas. Il suo ruolo? Quello di Marie Leduc, stilista di origini francesi, che si innamora del brillante designer Jonas.

Andrea Duro anche in Tre metri sopra il cielo

Prima di arrivare alla grande serialità Andrea Duro ha debuttato in Spagna sul grande schermo, quando era poco più che maggiorenne. Ha ricoperto il ruolo di Madda nella versione spagnola di Tre metri sopra il cielo. Cosa si sa invece della vita privata della talentuosa interprete?

Andrea Duro ha un nuovo fidanzato: il modello Juan

Dal 2019 Andrea Duro è felicemente fidanzata con il modello cubano Juan Betancourt (foto in basso). In passato Andrea è stata legata al calciatore Javier Hernandez, detto Chicharito, attualmente impegnato tra le file del L.A. Galaxy.