La casa di carta, Rio devastato per il covid: il messaggio di Tokyo

Il Covid-19 in Spagna, come in tutto il mondo, sta affliggendo la popolazione e anche l’attore de La Casa di Carta, Miguel Herrán, conosciuto come Rio, sta dovendo fare i conti con il temuto virus. Con un post su Instagram ha raccontato le sue condizioni fisiche ma soprattutto psicologiche. Si è detto particolarmente affranto dalla situazione che sta vivendo e si è lasciato andare a un lungo sfogo sul social.

Ne La casa di carta, Rio è sempre apparso come uno dei personaggi più fragili ed emotivi. Anche nella vita reale, per l’attore originario della città di Málaga, non ha mai nascosto di aver sofferto di depressione. Questa nuova condizione, che lo costringe all’isolamento forzato, lo ha portato a un nuovo crollo emotivo.

L’attore, famoso anche per il suo ruolo nella serie Netflix, Elite, aveva avuto un contatto con una persona risultata positiva al virus e per questo motivo è rimasto in isolamento. Su Instagram, una settimana fa, aveva pubblicato un post in cui aveva raccontato la sua esperienza. “Dieci giorni in casa, a volte penso che questa vita sia una farsa e che le scene che giriamo siano la realtà. Questa epoca che ci tocca vivere è come un romanzo fantascientifico“.

L’augurio finale del post era quello di riuscire ad approfittare della situazione riuscendo a costruire un’umanità più forte e solidale. “Un’umanità più realistica e meno egoista“. Ma proprio pochi giorni dopo questo messaggio che sembrava colmo di speranza, l’attore 24enne è caduto nel pieno sconforto. È tornato su Instagram pubblicando tre foto, in due delle quali è con le lacrime agli occhi.

“Sono bastati sei giorni per distruggermi. Non voglio parlare, né mangiare. Mi sono fermato nel mio momento più costruttivo e tutto è diventato distruttivo. Sono deluso da me stesso, voglio essere una persona migliore” – ha scritto Miguel nel post-sfogo sul suo profilo. I fan in apprensione si sono subito allarmati.

E non solo, anche l’attrice Úrsula Corberó che interpreta Tokyo all’interno della fortunata serie tv, ha commentato preoccupata le immagini del suo Rio. “Oh piccolo, ma perché piangi?” – ha scritto la collega. I due sul set si sono molto legati nonostante, all’interno de La casa di Carta, Rio e Tokyo si siano definitivamente lasciati. L’attore ha comunque tenuto a precisare che il suo stato di salute è buono. “Sto bene, è solo una riflessione che volevo condividere con voi. E almeno così vedete qualcosa su Instagram che non sia la neve…“.