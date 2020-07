Ultima stagione per La casa di carta. A dare l’annuncio per prima è stato EW ma pochi minuti dopo la conferma è arrivata anche dall’account social di Netflix. Lunedì prossimo inizieranno in Danimarca le riprese della quinta e appunto ultima stagione de La casa de papel. Riprese che dovevano cominciare mesi fa ma che sono state rimandate a causa dell’emergenza Coronavirus. Come svelato in anteprima dal portale alcune scene verranno girate pure in Spagna e Portogallo. Il creato della serie, Alex Pina, ha anticipato che ci saranno molte scene epiche e memorabili come la morte di Nairobi, avvenuta nel corso della quarta stagione. Grossa novità: entra nel cast uno degli attori spagnoli più amati, l’affascinante e talentuoso Miguel Angel Silvestre. Il 38enne è noto per i ruoli in Velvet e Sense8. Al momento non è chiaro quale sarà la sua parte nella serie europea Netflix più vista al mondo. Altra new entry Patrick Criado, interprete madrileno ancora poco conosciuto in Italia.

Anticipazioni sulla quinta e ultima stagione de La casa di carta

Alex Pina, il papà de La casa de papel, ha svelato che nella quinta stagione conosceremo meglio l’amico d’infanzia di Denver, Manila (interpretata dall’attrice Belén Cuesta). Lo scontro frontale tra Sierra e il Professore darà invece il via ad una guerra selvaggia, senza alcuna esclusione di colpi. Rivedremo, inoltre, in alcuni flashback Berlino, come confessato qualche giorno fa dall’attore Pedro Alonso. Sicuramente rivedremo anche gli altri personaggi morti nel corso delle varie stagioni, come Nairobi e Mosca. Esclusa l’ipotesi di una sesta stagione, si continua a parlare di alcuni spin off su Berlino e Nairobi ma per il momento non c’è nulla di ufficiale.

Quando esce la quinta e ultima stagione de La casa di carta

A causa dei ritardi dovuti alla pandemia, è chiaro che La casa di carta 5 uscirà con un certo ritardo su Netflix. Molto probabilmente non prima della primavera 2021. La quinta stagione ripartirà da dove è stata interrotta la quarta, con Lisbona che riesce ad entrare nel Banco di Spagna mentre Sierra trova il covo del Professore. Qualche giorno fa l’attore protagonista Alvaro Morte ha svelato il suo finale ideale per la storia: “Il Professore era un ragazzo molto strano, un ragazzo molto solo. Quello che è successo con la banda e la ricerca dell’amore è stato un breve capitolo della sua vita. Se parliamo della fine del personaggio, penso che a un certo punto mi piacerebbe vederlo tornare a quella solitudine, quella vita solitaria a cui è più abituato e in cui sembra più a suo agio”.