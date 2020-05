La casa di carta, Lisbona muore? Alvaro Morte svela il suo finale

La casa di carta, Alvaro Morte svela il suo finale ideale sul Professore: le parole dell’attore

Queste dichiarazioni di Alvaro Morte non piaceranno molto ai fan di Lisbona de La casa di carta: morirà nel finale? Non riusciamo a immaginare altre soluzioni se non un tragico finale per il personaggio di Itziar Ituño dopo aver letto le parole dell’attore che veste i panni del Professore. Quest’ultimo è di sicuro uno dei personaggi più amati dai milioni di fan della fortunatissima serie di Netflix, ma nessuno meglio di Alvaro Morte può conoscerlo nel profondo. E chi meglio di lui, quindi, può sapere quale sarebbe il finale migliore per la storia del Professore? Peccato che questo finale non includa la fidanzata del personaggio, ovvero l’ex ispettore Murillo. Ovvero Lisbona. Tra il Professore e Lisbona è nato un amore travolgente e profondo, al punto da spingere l’ispettore di polizia a lasciare la divisa e schierarsi dall’altra parte.

Alvaro Morte, il suo finale sul Professore esclude Lisbona: “Solo un breve capitolo”

Raquel è entrata a far parte della banda con il nome di Lisbona pur di stare accanto al Professore, e dal finale della quarta stagione ne fa parte a tutti gli effetti visto che ha raggiunto la banda nella banca. Alvaro Morte però non sogna un finale romantico per il suo Professore. Come riporta Express.co.uk, l’attore durante il Chelsea Film Festival ha rivelato: “Sono consapevole che questo commento mi renderà molto impopolare. Ma il Professore era un ragazzo molto strano, un ragazzo molto solo. Quello che è successo con la banda e la ricerca dell’amore è un breve capitolo della sua vita. Se parliamo della fine del personaggio, penso che a un certo punto mi piacerebbe vederlo tornare a quella solitudine, quella vita solitaria a cui è più abituato e in cui sembra più a suo agio”.

Lisbona muore nel finale de La casa di carta? Solo così il Professore tornerebbe nella sua solitudine

Nel suo finale de La casa di carta ideale quindi non c’è spazio per la storia d’amore nata tra il Professore e Raquel. Ma dato che, come abbiamo detto, il loro è un amore che va oltre ogni cosa, contro tutto e tutti, è facile pensare che ci sarebbe un solo modo per dividerli. Lisbona morirà? Solo un evento catastrofico come questo, infatti, riporterebbe il Professore nella sua solitudine, come spera Morte. Ma nulla vieta che i due potrebbero lasciarsi per altri motivi…