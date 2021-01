La casa di carta ed Elite: Jaime Lorente e Maria Pedraza si sono lasciati

By

Secondo il Just Jared Jaime Lorente e Maria Pedraza, che hanno lavorato insieme per le produzioni Elite e La casa di carta, si sarebbero lasciati. La coppia stava insieme da più di due anni. Secondo i media spagnoli tutti gli indizi portano a una rottura definitiva. Infatti pare che Jaime e Maria non si seguano più sui rispettivi profili Instagram. Inoltre, anche le loro foto assieme sono completamente sparite dalle loro pagine.

Jaime, 29 anni, e Maria, 24 anni, hanno iniziato a frequentarsi nel 2018. I due anche in Elite avevano interpretato il ruolo di coppia. Successivamente hanno lavorato di nuovo insieme alla serie di grande successo La casa di carta, che ad oggi rappresenta una delle serie tv più viste su Netflix di tutti i tempi.

L’ultima volta che sono stati visti assieme è stato in Spagna, a Formentera, lo scorso luglio 2020. Proprio in quel frangente erano iniziati a circolare i rumors che li vedevano in crisi e poi successivamente prossimi a una rottura. A lanciare l’indiscrezione era stato anche il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La rivista aveva affermato che i due avessero passato la quarantena assieme a Madrid. Subito dopo però le loro strade si sarebbero divise. Chi aveva riportato infatti la notizia di E!Online secondo cui i due avrebbero organizzato e passato le vacanze separatamente.

In quel periodo però non era chiaro se l’allontanamento di Jaime Lorente e Maria Pedraza fosse definitivo oppure solo momentaneo. In seguito alle indiscrezioni circolate, tuttavia, i due si erano poi mostrati insieme sui social network. Tutto aveva quindi fatto pensare a delle voci di corridoio. Infatti, negli scatti pubblicati i due apparivano ben in sintonia. Ora, invece, la prospettiva di una loro separazione definitiva sembra molto più reale.

L’eliminazione di contenuti sui social che li ritraevano assieme sembra essere una prova schiacciante che delineerebbe la fine della loro storia d’amore. Oltretutto anche il fatto che non si seguono più su Instagram determinerebbe un vero e proprio desiderio da parte dei due di non vedere l’uno i post dell’altro. Sembra quindi che Jaime Lorente e Maria Pedraza vogliano mettere una bella distanza tra loro. Per lo meno social.

Molto più soddisfacente per loro appare invece la vita professionale. Jamie è stato su Amazon Prime con la serie su “El Cid” ed è impegnato con le riprese dell’ultima stagione de La casa di carta, mentre Maria sta lavorando alla nuova stagione di Top Boy.