La casa di carta: Jaime Lorente e Maria Pedraza stanno ancora insieme

Nessuna rottura tra Jaime Lorente e Maria Pedraza, gli attori de La casa di carta ed Elite. Qualche giorno fa le indiscrezioni parlavano di una relazione ormai al capolinea, con i due desiderosi di fare vacanze separate e nuove esperienze. Ebbene, niente di più falso! Nelle ultime ore i paparazzi hanno beccato Jaime e Maria insieme a Formentera, tra baci, abbracci e coccole. Con la coppia alcuni amici, per una giornata di mare e relax dopo mesi assai difficili per via dell’emergenza Coronavirus. Insomma, altro che crisi: la storia d’amore tra Jaime e Maria procede a gonfie vele e pare che la recente quarantena abbia aumentato la sintonia e la complicità tra i due. La stessa Pedraza non ha avuto problemi a condividere alcune storie Instagram col fidanzato, mettendo così a tacere le malelingue dell’ultimo periodo. Il lockdown non ha influito negativamente sui due attori ma li ha aiutati a cementare il loro sentimento, diventato più solido giorno dopo giorno.

La casa di carta: Jaime Lorente e Maria Pedraza non si sono lasciati

Jaime Lorente e Maria Pedraza si sono conosciuti nel 2017, sul set de La casa di carta, una delle serie Netflix più conosciute e apprezzate al mondo. Per un lungo periodo sono stati solo amici fino a quando non sono stati travolti dalla passione l’anno successivo. Complice un altro telefilm, sempre Netflix: Elite. Da un paio d’anni Jaime e Maria formano una coppia affiata e unita anche se piuttosto riservata. Le dichiarazioni pubbliche d’amore sono piuttosto rare ma lo scorso anno Lorente, che ha recitato pure nella soap Il Segreto, non ha nascosto il desiderio di voler tornare a lavorare con la sua dolce metà. Un sogno che potrebbe realizzarsi presto visto che Jaime e Maria sono molto amati dai fan di tutto il mondo. E chissà che in futuro non ci sia un altro bel progetto Netflix per i due attori…

Jaime Lorente atteso sul set de La casa di carta 5

Dopo l’emergenza Coronavirus, Jaime Lorente è atteso sul set de La casa di carta 5, dove tornerà ad indossare i panni del criminale Denver. Le riprese dovrebbero cominciare a giorni mentre la messa in onda è prevista per il 2021.