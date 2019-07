La casa di carta, Denver: Jaime Lorente parla della fidanzata

Denver de La casa di carta: l’attore Jaime Lorente è fidanzato con un’attrice

Strappo alla regola per Jaime Lorente, il famoso Denver de La casa di carta. L’attore ha parlato per la prima volta della fidanzata, che altri non è che un’altra attrice della serie tv Netflix. Più precisamente Maria Pedraza, protagonista delle prime due stagioni del telefilm spagnolo grazie al ruolo di Alison Parker. I due hanno recitato pure in un altro prodotto televisivo: Elite. Nonostante i curiosi e gli appassionati di gossip, la coppia di attori non ha mai parlato apertamente di questa storia d’amore. Almeno fino ad oggi: Jaime, che è famoso in Italia anche per aver indossato i panni di Elias ne Il Segreto, si è lasciato andare a qualche confidenza sulla compagna.

Jaime Lorente e Maria Pedraza de La casa di carta stanno insieme

“Io e Maria Pedraza ci siamo conosciuti grazie a La casa di carta ma non ci siamo messi insieme subito. E ora che siamo anche una coppia mi piacerebbe poter fare qualcos’altro insieme”, ha confidato Jaime Lorente a Vanity Fair. Dunque, al contrario di altre coppie, l’attore 27enne spera di poter lavorare ancora una volta con la compagna. Con la quale, evidentemente, c’è un’intesa speciale sia dentro che fuori dal set. Al momento non sembrano esserci progetti concreti ma non è da escludere un ritorno della Pedraza nella quarta stagione de La casa de papel, le cui riprese inizieranno a breve. Il personaggio di Alison non è presente nella terza stagione, attualmente disponibile su Netflix, ma potrebbe tornare in gioco nelle nuove puntate, come del resto accaduto ad Arturo.

Jaime Lorente vuole lavorare in America dopo La casa di carta

“Vorrei poter lavorare in America. I miei punti di riferimento come attori sono Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Ma il mio idolo in assoluto è Billy Crudup. L’ho visto a teatro, in uno spettacolo e l’ho trovato pazzesco”, ha detto Jaime Lorente.