La casa di carta 4, quando esce e anticipazioni: il futuro di Nairobi

La casa di carta: Nairobi è morta? Quando esce la quarta stagione e altri spoiler

Dopo il successo delle prime tre stagioni, La casa di carta – o La casa de papel se preferite chiamare la serie tv col suo nome originale – è stata riconfermata per una quarta stagione. Al momento Netflix non ha ancora annunciato la data d’uscita ufficiale ma è probabile che i nuovi episodi del telefilm spagnolo non arrivino sulla piattaforma streaming prima del 2020. Per ora non è chiaro se alcune scene dei primi episodi siano state girate insieme a quelle della terza stagione per velocizzare i tempi o se il cast dovrà riunirsi a breve sul set.

Nairobi è ancora viva ne La casa di carta? Anticipazioni

La trama della quarta stagione, così come è stata la terza, è praticamente top secret. Dunque non si sa nulla sul futuro di Nairobi, ridotta in fin di vita da un abile cecchino. “Ci sono ancora tante cose da dire”, ha ammesso il creatore Alex Pina durante una conferenza stampa di presentazione della terza stagione de La casa de papel. Ed è proprio così: dopo le nuove puntate bisognerà vedere il futuro di Nairobi e Raquel, ma fare pure i conti con la follia del Professore che crede la sua amata morta.

La casa di carta 4: Tatiana e la ragazza misteriosa

Senza dimenticare Tatiana, che potrebbe tornare dal passato e magari svelare importanti dettagli sul piano creato da Berlino. In più non è sicuramente sfuggita ai più attenti la prigioniera della Banca che osserva con attenzione tutte le mosse dei rapinatori: che ruolo avrà la ragazza? Non resta che attendere i nuovi episodi de La casa di carta!