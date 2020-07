La Casa di Carta, amore al capolinea tra Jaime Lorente e Maria Pedraza

Sarebbe giunta al capolinea la love story tra Maria Pedraza e Jaime Lorente, volti resi celebri dalla serie tv spagnola prodotta da Netflix La Casa di Carta. Ed è proprio sul set di quella serie che i due si sono conosciuti, iniziando una relazione sentimentale. Era il novembre del 2018, più precisamente il 15, quando la storia veniva ufficializzata. Adesso sembra che quell’incanto d’amore si sia spezzato. A renderlo noto sono fonti spagnole. ‘E!Online’ ha infatti rivelato che i due interpreti avrebbero prenotato vacanze separate dopo aver trascorso insieme la quarantena a Madrid. Inoltre aggiunge che amici vicini alla coppia hanno confidato che la distanza tra i due attori c’è. Resterebbe da capire se si tratta solo di una crisi che potrebbe essere ricucita oppure se c’è stato uno strappo non risanabile.

La Casa di Carta, è finita la storia tra Jaime Lorente e Maria Pedraza: il gossip

Maria Pedraza e Jaime Lorente si sono conosciuti durante le riprese de La Casa di Carta. Dopodiché hanno lavorato insieme per un’altra serie tv targata Netflix che ha avuto parecchio successo, vale a dire Élite. Quando la relazione decollò, erano già diverse le voci della cronaca rosa spagnola che volevano i due attori complici sentimentalmente. E infatti fu così. La sicurezza che un amore tra star era sbocciato giunse quando Jaime, il 15 novembre 2018, pubblicò una foto su Instagram, ritraendosi al fianco di Maria. Immortalò il tutto con la parola “Claro”, togliendo ogni dubbio relativo alla sua vita sentimentale e a quella della Pedraza. Ma torniamo alle voci sulla rottura: non tutti sono convinti che la coppia sia scoppiata o che ci sia in corso un momento di down nel rapporto.

La Casa di Carta, Jaime Lorente e Maria Pedraza: i dubbi dei fan

La notizia è stata commentata da molti fan. Alcuni, però, non sono per nulla convinti del fatto che Jaime e Maria siano in crisi o che abbiano troncato. I dubbi nascono dal fatto che tre giorni fa Lorente ha pubblicato un post sui suoi profili social, immortalandosi con il gatto della Pedraza la quale ha rilasciato un commento simpatico. Da qui i sospetti che in realtà la coppia non sia naufragata.