La Casa di Carta, Jaime Lorente furioso con la vicina: vendeva le sue foto

La Casa di Carta, Jaime Lorente furioso con la vicina di casa: vendeva le sue foto. L’attore promette guerra: “Ora il reportage lo faccio io”

Jaime Lorente, che ha raggiunto la fama globale per aver preso parte alle fortunate serie tv La Casa di Carta ed Elite (entrambe distribuite dal colosso dello streaming Netflix), ha letteralmente perso le staffe durante la quarantena passata a Madrid con la sua compagna Maria Pedraza. Ma che cosa è che ha provocato l’agitazione di Jaime? Una vicina alquanto ficcanaso che, in tempo di reclusione forzata domestica, ha pensato di fare dei soldini vendendo le foto carpite all’interprete. Esatto: paparazzate in tempo di coronavirus. La questione è stata notata da Lorente che, udite udite, ha deciso di ripagare la ‘fotografa’ improvvisata del vicinato con la stessa moneta, promettendole che da ora in poi sarà lui a non darle pace.

Jaime e le paparazzate in quarantena

Jaime, solitamente riservato per quel che riguarda la sua vita privata, in questi giorni particolari è spuntato sui social con la fidanzata, dando ai fan qualche piccola pillola della sua quotidianità. Anche qualche prova canora di cui si è reso protagonista sul balcone. Peccato che la sua dirimpettaia abbia cominciato a paparazzarlo. E a quanto pare non solo sul balcone, ma giungendo con l’obbiettivo anche dentro la dimora dell’attore. Una situazione notata da Lorente che si è catapultato su Instagram denunciando il fatto con parole colorite e promettendo ‘vendetta’.

“Qui vive una vicina molto generosa che si impegna a scattarmi foto in casa da inviare alle sue riviste del cuore”

“Questa è la Carità che nasce in momenti difficili. Qui, vive una vicina molto generosa che si impegna a scattarmi foto in casa da inviare alle sue riviste del cuore. Da oggi, il reportage lo incomincio io. Ventunesimo giorno con una figlia di pu…na”, ha ringhiato Jaime in una Stories Instgram. La paparazza ‘domestica’ e a lui dirimpettaia è avvertita. Lorente scende in campo: l’obbiettivo della macchina fotografica ora lo usa lui.