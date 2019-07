La casa di carta 4 anticipazioni: tutto girerà attorno a Tatiana

Novità e anticipazioni su La casa di carta 4: Tatiana grande protagonista

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla quarta stagione de La casa di carta. Le riprese dei nuovi episodi sono in corso in queste settimane in Spagna e molto probabilmente saranno disponibili su Netflix nei primi mesi del 2020. Stando a quello che riporta il settimanale Chi le prossime puntate gireranno tutte intorno ad un nome particolare, quello di Tatiana. Il personaggio dell’ex fidanzata di Berlino è stato introdotto ne La casa de papel 3 e verrà approfondito nella prossima stagione. Tatiana, come ricorderete, conosce alla perfezione il piano inerente il Banco de Espana e la sua presenza cambierà le carte in tavola. In positivo o negativo? Al momento non è chiaro: di sicuro lascerà tutti senza parole. L’attrice Itziar Ituno, che indossa i panni di Raquel/Lisbona, ha annunciato che la nuova stagione sarà ricca di mistero e suspance, tanto che travolgerà il pubblico.

Cosa succederà nella quarta stagione de La casa di carta

“Le cose non andranno bene nella quarta stagione perché la banda avrà un grande nemico proprio all’interno della banca“, ha anticipato Itziar Ituno. Si riferisce forse alla ragazza presente tra gli ostaggi, quella spesso inquadrata negli ultimi episodi? È collegata in qualche modo a Tatiana, che ha conosciuto il Professore anni prima a Firenze grazie a Berlino e Palermo? Per ora non ci è dato sapere: l’attrice de La casa de papel non ha fornito ulteriori dettagli lasciando tutti in trepidazione. La Ituno non ha rivelato nulla neppure del futuro di Nairobi, colpita nell’ultima puntata della terza stagione. Intanto non è da escludere un’ipotetica quinta stagione de La casa di carta.

La casa di carta: probabile una quinta stagione su Netflix

“La casa di carta 4 avrà un finale che vi farà voglia di volerne di più, anche maggiormente del finale della seconda”, ha assicurato Itziar Ituno. Confermata quindi la quinta stagione de La casa de papel? È presto per dirlo ma le probabilità sono piuttosto alte. Basti pensare che la serie tv spagnola è ancora quella più seguita su Netflix, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Numeri importanti che potrebbero portare i produttori a puntare ancora una volta su Alvaro Morte e company.