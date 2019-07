La casa di carta 4, parla Itziar Ituno: le anticipazioni sui nuovi episodi

Buone notizie per i fan de La casa di carta: le riprese della quarta stagione sono in corso. Dunque la serie sarà disponibile su Netflix nei primi mesi del 2020 o, nel migliore delle ipotesi, nell’autunno 2019. Per la gioia dei telespettatori che vogliono sapere come finirà il colpo messo a segno dalla banda del Professore nel Banco de Espana. Ospite del Social World Film Festival l’attrice Itziar Ituno, che indossa fin dalla prima stagione i panni di Raquel, ha fornito qualche anticipazione sulla nuova stagione. Che in tutto sarà composta da otto episodi, come per la terza. Le riprese, che si stanno tenendo in questi giorni a Madrid, andranno avanti fino alla metà di agosto.

Cosa succederà nella quarta stagione de La casa di carta

“Le cose non andranno bene nella quarta stagione perché la banda avrà un grande nemico proprio all’interno della banca“, ha anticipato Itziar Ituno a Fanpage. Si riferisce forse alla ragazza presente tra gli ostaggi, quella spesso inquadrata negli ultimi episodi? Per ora non ci è dato sapere: l’attrice de La casa de papel non ha fornito ulteriori dettagli mantenendo così alta la suspance. La Ituno non ha rivelato nulla neppure del futuro di Nairobi, colpita nell’ultima puntata della terza stagione. Intanto non è da escludere un’ipotetica quinta stagione de La casa di carta.

La casa di carta: probabile una quinta stagione su Netflix

“La casa di carta 4 avrà un finale che vi farà voglia di volerne di più, anche maggiormente del finale della seconda”, ha assicurato Itziar Ituno a Ciak Magazine. Confermata quindi la quinta stagione de La casa de papel? Al momento è presto per dirlo ma le probabilità sono piuttosto alte. Basti pensare che la serie tv spagnola è ancora quella più seguita su Netflix, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Numeri importanti che potrebbero portare i produttori a puntare ancora una volta su Alvaro Morte e company.