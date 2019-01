La casa di carta 3, riprese a Firenze: l’incontro tra Professore e Berlino VIDEO

La casa di carta a Firenze, video delle riprese: l’incontro tra il Professore e Berlino

Venerdì 4 gennaio la produzione de La casa di carta ha fatto tappa a Firenze per un giorno di riprese. Cameraman e attori hanno girato in due luoghi caratteristici della città fiorentina: piazza del Duomo e piazzale Michelangelo. Presenti sul set solo due protagonisti del cast: Alvaro Morte, il Professore, e Pedro Alonso, Berlino. Tantissimi i curiosi e fan della serie accorsi ad assistere dal vivo alla scena che farà parte della terza stagione, che verrà rilasciata il prossimo autunno. E i due spagnoli non si sono risparmiati: tra una battuta e un’altra hanno concesso numerosi selfie ai loro sostenitori. Nella scena – come si può vedere nel video più in basso – il Professore e Berlino si incontrano in Italia. Non sappiamo se la scena è attuale o fa parte di un flashback. Berlino è davvero morto nell’esplosione della seconda stagione? O quello in Toscana è semplicemente un ricordo di Sergio che, come sappiamo, è fratello di Berlino?

La casa di carta 3: tutte le novità sulla serie tv Netflix

La trama de La casa de papel 3 è rigorosamente top secret. Netflix punta molto sulla serie spagnola dopo il grande successo delle prime due stagioni. Nessun dettaglio è stato divulgato sulla nuova storia, le cui riprese si sono tenute qualche settimana fa nel Sud-Est asiatico. “Abbiamo iniziato le riprese, abbiamo trascorso due settimane e mezzo nel Sud-est asiatico. Abbiamo iniziato da qui e gireremo in altri posti, ma non posso dire di più”, si è limitato a dire il protagonista Alvaro Morte in una recente intervista. “Non sapevamo se era una buona idea continuare. Eravamo tutti titubanti, avevamo paura di lavorare a qualcosa di controproducente. Ma dopo aver letto la sceneggiatura abbiamo cambiato idea: oggi siamo tutti felici di questi nuovi episodi“, ha aggiunto l’interprete. Un pensiero simile è stato condiviso qualche tempo fa da Ursula Corbero, l’attrice che interpreta Tokyo, sulle pagine di GQ: “La casa di carta 3 sarà ancora più esplosiva”.

Cast La casa di carta 3: tra riconferme e nuovi attori

Confermate nelle nuove puntate tutti gli amati attori del telefilm: da Alvaro Morte (El Profesor) a Ursula Corbero (Tokyo), passando per Itzira Ituno (Raquel) e Alba Flores (Nairobi), fino ad arrivare a Miguel Herràn (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Monica), Darko-Peric (Helsinki), Pedro Alonso (Berlino).Non solo ritorni, tanti nuovi volti saranno presenti nel La casa di carta 3.In particolare parliamo di: Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) e Rodrigo de la Serna (L’Ingegniere).