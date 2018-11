La casa di carta 3 in Asia: prime anticipazioni da Alvaro Morte

Anticipazioni e trama La casa di carta 3: parla il Professore Alvaro Morte

Continuano a ritmo spedito le riprese della terza stagione de La casa di carta (La casa de papel), che dovrebbe essere disponibile su Netflix a partire dall’autunno 2019. La trama è top secret ma Alvaro Morte, l’attore protagonista che interpreta Il Professore, ha fornito qualche nuova anticipazione. Durante la Premiere del suo ultimo film Morte – che in Italia è conosciuto anche per la parte di Lucas nella soap opera Il segreto – ha fornito qualche dettaglio in più ai giornalisti. “Abbiamo iniziato le riprese, abbiamo trascorso due settimane e mezzo nel Sud-est asiatico. Abbiamo iniziato da qui e gireremo in altri posti, ma non posso dire di più”, ha detto Morte. Dunque, la nuova stagione si aprirà dove è finita la seconda, ovvero nelle Filippine, il posto scelto dal Professore per godersi i soldi rubati alla Zecca dello Stato. Qui, dove è stato raggiunto da Raquel, l’uomo metterà molto probabilmente giù un nuovo importante piano, che condividerà con gli altri componenti della banda.

La altre dichiarazioni di Alvaro Morte sulla casa di carta

Alvaro Morte è molto felice di essere tornato ad indossare i panni di Sergio Marquina. Anche se all’inizio, quando Netflix ha rinnovato la serie spagnola per una terza e quarta stagione, non era del tutto convinto. Un po’ come i fan, del resto, che trovano perfetto il finale della seconda stagione de La casa de papel. “Non sapevamo se era una buona idea continuare. Eravamo tutti titubanti, avevamo paura di lavorare a qualcosa di controproducente. Ma dopo aver letto la sceneggiatura abbiamo cambiato idea: oggi siamo tutti felici di questi nuovi episodi“, ha chiarito Alvaro. Un pensiero simile è stato condiviso qualche tempo fa da Ursula Corbero, l’attrice che interpreta Tokyo, sulle pagine di GQ: “La casa di carta 3 sarà ancora più esplosiva”. Intanto due attori della serie si sono innamorati: stiamo parlando di Jaime Lorente (Denver) e Maria Pedraza (Allison Parker).

La casa de papel 3: il ritorno di Berlino/Pedro Alonso

Confermate nelle nuove puntate tutti gli amati attori del telefilm: da Alvaro Morte (El Profesor) a Ursula Corbero (Tokyo), passando per Itzira Ituno (Raquel) e Alba Flores (Nairobi), fino ad arrivare a Miguel Herràn (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Monica), Darko-Peric (Helsinki). Ma ci sarà pure Pedro Alonso, ovvero Berlino: nonostante il suo sacrificio nel finale della seconda stagione pare che rivedremo il suo personaggio in scena. È davvero morto o si tratta solo di alcuni flashback considerato il suo legame di parentela con Sergio? “La sfida era quella di non essere incoerenti con la storia che abbiamo già raccontato e questo è molto complicato ovviamente, perché ora abbiamo a che fare con un gruppo di milionari, quindi riunire quei ragazzi è stato complicato. C’era solo un motivo che avrebbe potuto spingerli a riunirsi e abbiamo trascorso due mesi in una stanza dedicandoci alla ricerca di quale potesse essere questa ragione, poi l’abbiamo trovata e abbiamo detto a Netflix: crediamo che non vi deluderemo”, ha fatto sapere Alex Pina, creato della serie tv.

Il cast de La casa di carta 3: chi sono i nuovi attori

Non solo ritorni, tanti nuovi volti saranno presenti nel La casa di carta 3. In particolare parliamo di: Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) e Rodrigo de la Serna (L’Ingegniere).