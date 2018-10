La casa di carta 3, iniziate le riprese: video, foto e prime anticipazioni

La casa de papel 3 riprese iniziate: video, foto, quando esce e prime anticipazioni sui nuovi episodi

Buone notizie per i fan de La casa di carta (conosciuta anche come La casa de papel). Netflix ha annunciato sui suoi canali social che sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione, confermata dopo il grande successo ottenuto in tutto il mondo con i primi episodi. L’azienda di prodotti in streaming ha fatto sapere che nella terza stagione il Professore, Tokyo e tutti gli altri si riuniranno per un nuovo importante progetto. Un piano che sarà molto di più di una semplice rapina, come avvenuto in passato. Come si può vedere nel video, ci sono tutti gli amati attori del telefilm: da Alvaro Morte (El Profesor) a Ursula Corbero (Tokyo), passando per Itzira Ituno (Raquel) e Alba Flores (Nairobi), fino ad arrivare a Miguel Herràn (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Monica), Darko-Peric (Helsinki). Ma ci sarà pure Pedro Alonso, ovvero Berlino: nonostante il suo sacrificio nel finale della seconda stagione pare che rivedremo il suo personaggio in scena. È davvero morto o si tratta solo di alcuni flashback considerato il suo legame di parentela con Sergio?

La Casa di Carta – Parte 3 in produzione Il Professore e la banda stanno per tornare. Sono iniziate le riprese de La Casa di Carta, parte 3. Gepostet von Netflix am Donnerstag, 25. Oktober 2018

Terza stagione La casa de Papel: annunciati i nuovi attori e personaggi

Non solo ritorni, tanti nuovi volti saranno presenti nel La casa di carta 3. In particolare parliamo di: Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) e Rodrigo de la Serna (L’Ingegniere).

Quando esce La casa di carta 3 su Netflix

I nuovi episodi de La casa de papel saranno disponibili su Netflix nella primavera 2019. La storia proseguirà con una quarta stagione che, molto probabilmente, verrà rilasciata nel 2020.

“La sfida era quella di non essere incoerenti con la storia che abbiamo già raccontato e questo è molto complicato ovviamente, perché ora abbiamo a che fare con un gruppo di milionari, quindi riunire quei ragazzi è stato complicato. C’era solo un motivo che avrebbe potuto spingerli a riunirsi e abbiamo trascorso due mesi in una stanza dedicandoci alla ricerca di quale potesse essere questa ragione, poi l’abbiamo trovata e abbiamo detto a Netflix: crediamo che non vi deluderemo”, ha raccontato Alex Pina, creato della serie tv.