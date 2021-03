La bambina che non voleva cantare, Nada: cast, numero puntate, location

La bambina che non voleva cantare è il film tv che racconta la vita di Nada Melanima, la ragazzina ribelle della musica italiana che nel 1969 ha sfidato la morale dell’epoca cantando a Sanremo Ma che freddo fa. Si tratta di un film quindi è composto da una sola puntata che va in onda per la prima volta su Rai Uno mercoledì 10 marzo 2021. Nella pellicola Rai si raccontano retroscena e aneddoti mai svelati della vita di Nada. Come il rapporto controverso e duro che l’interprete, oggi 67enne, ha sempre avuto con la madre Viviana.

Chi sono gli attori de La bambina che non voleva cantare

Il ruolo della protagonista è stato affidato alla 17enne Tecla Insolia, diventata nota qualche anno fa con la vittoria a Sanremo Young di Antonella Clerici. Cantante e attrice, nel 2020 si è classificata al secondo posto tra le Nuove proposte di Sanremo (edizione vinta da Leo Gassmann). Ha poi recitato ne L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e in Vite in fuga accanto ad Anna Valle. Il nome di Tecla, come quello di Nada, è legato ad una storia strappalacrime.

Nel cast de La bambina che non voleva cantare c’è anche la più famosa Carolina Crescentini, che indossa i panni di Viviana, la madre di Nada. La Crescentini ha dovuto sostenere numerosi provini prima di ottenere la parte. Tante attrici famose hanno provato a conquistare questo ruolo ma invano. Carolina ci ha tenuto a ribadire che non ha avuto alcuna raccomandazione da parte di Nada, che conosce bene visto che è un’amica del marito Francesco Motta.

Nada e Motta hanno cantato insieme al Festival di Sanremo nel 2019. La Melanima è stata ospite di Francesco nella serata delle cover e la coppia si è aggiudicata il premio come miglior duetto di quell’edizione (diretta e condotta da Claudio Baglioni). Dopo aver ottenuto la parte di Viviana, Carolina Crescentini ha ricevuto la benedizione di Nada, che l’ha ringraziata per aver portato in vita la madre.

L’attore Federico Calistri presta invece il volto al giovane Gerry Manzoli, il marito di Nada da ragazzo. Classe 1989 è un giovane interprete in carriera. Fino ad oggi tanto teatro per Federico ma anche qualche breve incursione in tv (ad esempio nella fiction Non voglio mica la luna) e al cinema.

Dove è stato girato La bambina che non voleva cantare

La bambina che non voleva cantare è ambientato in Toscana ma, causa emergenza Coronavirus, il set è stato allestito nel Lazio, tra Roma e dintorni.