Kristen Stewart e Robert Pattinson oggi: retroscena sul matrimonio dopo Twilight

Passano gli anni ma Kristen Stewart e Robert Pattinson restano una delle coppie più belle del mondo del cinema. Complice il grande successo della saga cinematografica di Twilight, la coppia è rimasta nell’immaginario collettivo di tutti noi. Una storia importante per entrambi che doveva sfociare in un matrimonio dopo la fine dell’ultimo film nei panni di Bella e Edward. Eppure Kristen e Robert non sono mai riusciti a sposarsi e alla fine hanno deciso di prendere strade differenti. L’attrice 30enne si è allontanata completamente dal mondo maschile facendo coming out mentre Pattinson è felice accanto alla collega Suki Waterhouse. Ma perché dunque non si sono sposati? A fornire la risposta ci ha pensato la stessa Stewart in una recente intervista.

Le ultime parole di Kristen Stewart sull’ex fidanzato Robert Pattinson

“Volevo sposare Robert, anche se la proposta di matrimonio non è mai arrivata”, ha ammesso Kristen Stewart all’Howard Stern Show. “È il migliore. Siamo stati insieme per anni, è stato il mio primo vero amore”, ha aggiunto nostalgicamente. “Quando io e Rob stavamo insieme non avevamo un esempio da seguire. Ci è stato tolto così tanto che eravamo ossessionati dal controllare la nostra vita privata. Dicevamo sempre: “Non ne parleremo mai perché è solo nostro”, ha spiegato. Il fattore popolarità ha rovinato parecchio l’unione tra i due attori e nonostante Pattinson abbia perdonato alla Stewart il tradimento con il regista Rupert Sinders quella magica unione non è stata più la stessa. Per questo nel 2013 hanno scelto di prendere strade differenti, restando però amici e buoni colleghi.

In che rapporti sono rimasti oggi Kristen Stewart e Robert Pattinson

Robert Pattinson ha superato le foto del bacio tra Kristen Stewart e Rupert Sinders: l’attrice ha più volte chiarito che si è trattato di un semplice flirt sul set del film Biancaneve e il Cacciatore. Nonostante questo la popolarità, la pressione mediatica e i numerosi impegni lavorativi hanno allontanato Kristen e Robert, che hanno scelto di mollarsi e mantenere un rapporto d’amicizia. Negli ultimi mesi la Stewart ha addirittura difeso l’ex fiamma dagli haters che hanno criticato Pattinson per il suo ingaggio nel nuovo film di Batman. “È il perfetto uomo pipistrello”, ha assicurato l’interprete americana.

La vita privata di Kristen Stewart e Robert Pattinson oggi

Dopo un altro matrimonio saltato – quello con la cantante FKA Twigs – oggi Robert Pattinson è felice accanto alla modella e attrice Suki Waterhouse. Kristen Stewart ha invece ritrovato la serenità, dopo una serie di storie sbagliate, con la scenografa newyorchese Dylan Meyer.