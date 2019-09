Le nuove dichiarazioni di Kristen Stewart su Robert Pattinson

A dieci anni dall’uscita del primo film di Twilight, Kristen Stewart è tornata a parlare della sua relazione con il collega Robert Pattinson. La storia d’amore tra i due ha fatto sognare tutti e c’è ancora chi sogna un ritorno di fiamma. Cosa alquanto improbabile visto che Kristen e Robert sono ormai andati avanti con le rispettive vite ma restano legati da un affetto sincero e una grande stima. In una nuova intervista concessa all’edizione inglese di Harper’s Bazaar, la Stewart ha ricordato i tempi della liaison con l’interprete inglese. Una relazione vissuta costantemente sotto l’occhio dei riflettori, che ha inevitabilmente stressato i diretti interessati e li ha portati ad allontanarsi. Soprattutto quando nel 2012 l’americana ha tradito il fidanzato con il regista Rupert Sinders, conosciuto sul set di Biancaneve e il cacciatore.

Cosa ha detto di recente Kristen Stewart su Robert Pattinson

“Quando io e Rob stavamo insieme non avevamo un esempio da seguire. Ci è stato tolto così tanto che eravamo ossessionati dal controllare la nostra vita privata. Dicevamo sempre: “Non ne parleremo mai perché è solo nostro”, ha spiegato Kristen Stewart riferendosi soprattutto al ritorno di fiamma avvenuto con Pattinson dopo la breve avventura con Rupert Sinders. Dopo le foto pubbliche del tradimento, Robert ha dato una seconda chance alla fidanzata ma non ha mai parlato apertamente di quel periodo. Successivamente la storia tra Kristen e Robert è definitivamente finita nel 2013. Quattro anni dopo la Stewart ha fatto coming out: una scelta non facile soprattutto per il suo impegno ad Hollywood.

Kristen Stewart lesbica: il difficile coming out dell’attrice

“In passato mi è stato detto di vivere la mia vita in privato. Che se mi piacevano le ragazze non dovevo farmi vedere mano nella mano con loro. Addirittura mi avevano detto che in questo modo avrei ottenuto una parte in qualche film Marvel. Non voglio lavorare con persone così e voglio vivere senza problemi la mia vita”, ha spiegato Kristen Stewart. Al momento la 29enne è impegnata con la sceneggiatrice Dylan Meyer, conosciuta dopo il tira e molla con la modella Stella Maxwell.