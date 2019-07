Kikò Nalli sugli ex concorrenti del Gf: “Toglietevi le maschere”

Grande Fratello ultime notizie, la nuova vita di Kikò Nalli dopo l’esperienza televisiva

Kikò Nalli non ha mai avuto peli sulla lingua. All’interno della Casa del Grande Fratello, è sempre stato sé stesso e, quando ha capito di essersi innamorato, ha confessato senza problemi i suoi sentimenti ad Ambra Lombardo, con la quale adesso vive una fantastica storia d’amore (checché se ne dica!). C’è ancora chi non riesce a convincersi dell’autenticità della sua relazione con Ambra, ma Kikò n0n vuole dimostrare nulla a nessuno: è palese che tra i due ci sia una forte sintonia, una reale voglia di conoscersi a fondo, di fare sul serio, e si ritagliano sempre del tempo da passare insieme, nonostante i numerosi impegni lavorativi.

Kikò Nalli contro alcuni ex concorrenti del Gf: cos’è successo?

Dopo le emozionanti parole sul padre, Kikò del Gf adesso ha voluto dire qualcosa sugli ex concorrenti del reality show di Canale 5 attraverso una Instagram story: “Toglietevi le maschere, non siete più dentro la Casa”. A chi ha fatto riferimento? Avrà sicuramente visto qualcosa che non gli è andato a genio, qualcuno che non riesce a mostrarsi com’è davvero. L’hairstylist, comunque, non si fa assolutamente il sangue amaro: è felice e non vuole rovinare la sua serenità. A chi lo critica, risponde così: “Sostanza, concretezza e un borsone carico di energia. Tutto il resto è noia”.

Ambra e Kikò dopo Grande Fratello, un amore senza fine

Kikò e Ambra del Grande Fratello continuano a regalare tanti gossip. L’inizio delle vacanze di coppia sono più che mai vicine! Sì, li vedremo prestissimo insieme. Recentemente Ambra Lombardo aveva fatto chiacchierare per la sua nostalgia per il passato, ma ha poi subito tenuto a precisare che la sua vita è migliorata grazie a Kikò e che non ritornerebbe mai indietro. Cos’altro scopriremo su questa coppia del Gf?