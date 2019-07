Kiko Nalli commuove: a cuore aperto sulla scomparsa del padre

Kiko Nalli commuovente: a cuore aperto sulla scomparsa del padre

Kiko Nalli, nelle scorse ore, ha ricordato il padre scomparso con delle toccanti parole. Il suo messaggio è giunto in una data particolare, quella cioè del compleanno del suo caro papà. Non è la prima volta che l’hair stylist parla a cuore aperto della perdita della figura familiare. Già durante il Grande Fratello ha trovato la forza di raccontare come la morte del genitore, avvenuta mentre lui era adolescente e la madre aveva soltanto 36 anni, sia stata un durissimo colpo da affrontare. Tuttavia l’ex marito di Tina Cipollari ha anche trovato un risvolto positivo alla vicenda, dichiarando che le sofferenze nella vita aiutano a trasformare il proprio futuro.

“Non smettere mai di essere dentro di me”

“Oggi è il tuo compleanno… e come sempre mi sono sentito agitato. Non smettere mai di essere dentro di me. Auguri papone mio”, ha scritto Kiko in una Stories su Instagram. Durante l’avventura nel reality Mediaset aveva così descritto il momento tragico vissuto in seguito alla scomparsa del genitore: “Ho trasformato la morte di mio padre nel fatto che lui da là mi sta guardando e allora non sbaglio. Ad esempio non ho mai fatto uso di droghe. Per me è stato un grande occhio, una guida mentale e se dovevo fare una caz…ta ci pensavo mille volte per non fare del male a lui”. “Avevamo un rapporto viscerale – ha narrato ancora Kiko – Mia madre a 36 anni è rimasta vedova. Se non hai un passato però, un trascorso, non riesci a trasformare la tua vita.”

Chicco Nalli e Ambra Lombardo, niente Temptation Island Vip

Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare la voce che vorrebbe Kiko e Ambra Lombardo nel cast della prossima edizione di Temptation Island Vip, reality che andrà in onda a settembre su Canale5. Tuttavia l’indiscrezione ha trovato la smentita nel diretto interessato. Nalli ha infatti dichiarato di non essere mai entrato in contatto con la produzione dello show e, quindi, che non prenderà parte alla trasmissione.