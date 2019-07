Kiko e Ambra pronti per Temptation Island Vip? La verità di Nalli

Chicco Nalli e Ambra Lombardo parteciperanno a Temptation Island Vip? L’hair stylist risponde e fa chiarezza sulla vicenda dopo l’apertura al programma della sua fidanzata

Temptation Island Nip volge al termine e nel mentre si scaldano i motori dell’edizione vip che andrà in onda a settembre su Canale 5. Nel toto-nomi delle coppie che faranno parte del cast sono finiti anche Ambra Lombardo e Chicco Nalli, la cui love story è sbocciata in un altro reality Mediaset: il Grande Fratello. Ma li vedremo davvero cimentarsi nella ‘pericolosa’ trasmissione delle tentazioni? La voce circola da circa un mese e ha preso ancor più quota dopo che la Lombardo, durante un’intervista a ‘Non succederà più’ (Radio Radio), non ha del tutto chiuso la porta a un’eventuale partecipazione nel programma. Ora parla Kiko, confidandosi al blog Isa e Chia.

“Voglio smentire perché non mi va di leggere notizie false, io non sono per i falsi scoop”

“Ormai è un mese che è uscita la notizia che vorrebbe me e Ambra come prossimi partecipanti a ‘Temptation Island Vip’, ma volevo smentirla ufficialmente! Volevo precisare, infatti, che a differenza di ciò che si è detto in giro, noi non siamo stati contattati da nessuna produzione. Questa voce è girata, ma in realtà non è assolutamente così.” Nalli smentisce dunque di essere stato contattato dal programma, chiudendo di fatto ogni speranza di vederlo impegnato nel reality al fianco della Lombardo. L’hair stylist aggiunge: “Voglio smentire perché non mi va di leggere notizie false, io non sono per i falsi scoop. Voglio che ci sia solo la verità. E la verità è che ci hanno contattati, ma si trattava solo di un’agenzia di Milano, che ci ha chiesto se io e Ambra fossimo disponibili. Tutto qua, non c’è altro. Ci tengo a chiarire che non c’è stato nessun contatto con la produzione di ‘Temptation Island’!”

Ambra: “Non sarebbe male vedere Kiko in circostanze problematiche. Sarebbe un ottimo banco di prova”

Sul finire di giugno, alla trasmisisone radiofonica ‘Non succederà più’, la Lombardo commentava così una possibile avventura nello show delle tentazioni: “Ho letto questa notizia. La cosa in parte mi ha sorpreso perché non ne sapevo niente. Io sono siciliana e puoi capirmi. Ho un problema tecnico con la gelosia. Faccio proprio fatica a immaginare il mio uomo a rapportarsi con altre donne”. Tuttavia Ambra lasciava aperto uno spiraglio: “Però non sarebbe male vederlo in circostanze problematiche. In sé la prova sarebbe un ottimo banco di prova, giusto per capire”.