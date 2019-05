Kikó Nalli, lo sfogo in lacrime al Grande Fratello 2019 (ma non c’entra Ambra)

Grande Fratello 2019, Kikó Nalli nostalgico per i figli

Sebbene Kikó Nalli abbia sempre una parola di conforto per i suoi amici inquilini al Grande Fratello 2019 è capitato anche a lui – e non poche volte – di sfogarsi in confessionale parlando soprattutto dei suoi figli. Com’è successo oggi. Dopo aver ritrovato un sassolino nella Casa, regalatogli dal figlio e con su scritte le iniziali dei tre figli, Mattia, Francesco e Gianluca, Kikó si è lasciato andare a un pianto liberatorio prima con alcuni concorrenti e poi nel confessionale del Grande Fratello, in cui ha mostrato tutte le dolci debolezze che ha un padre quando è lontano dai suoi figli; non c’entra niente Ambra Lombardo questa volta, e la sua attenzione è stata dedicata solo ai suoi tre figli, avuti – ve lo ricordiamo – con l’ex moglie Tina Cipollari.

Kikó, il confessionale in lacrime: “Vi amo”

“Vorrei arrivare alla fine – queste le parole di Kikó prima di piangere e ripetere continuamente “Vi amo” ai figli-, riportarlo a casa e riderci sopra. Loro – ha poi aggiunto – per me sono l’aria. Siete la cosa più bella che Dio mi ha dato. Anche quando non ci sarò loro si devono ricordare come io mi ricordo di mio padre. Questo è un pianto di gioia, oggi ho avuto per un secondo l’immagine di io che torno a casa e loro che mi abbracciano”. Potete ben capire insomma quanto Kikó tiene ai figli – ma ha iniziato a piangere per la famiglia sin dai primi giorni, quindi non è di certo una novità – e l’amore viscerale che li lega: è stato davvero un bel confessionale, e siamo sicuri che non sarà l’ultimo.

Il futuro di Kikó e Ambra dopo il Gf 2019

Riguardo ad Ambra, Kikó continua ad avere forti dubbi non sul sentimento che li lega ma su ciò che potrebbe succedere in futuro perché in fondo non si sono conosciuti poi così bene nella Casa; come se non bastasse, in molti, tra cui proprio i figli dell’ex di Tina, hanno accusato la professoressa di essersi dichiarata solo per far parlare di sé. Tante insomma le ombre su questa possibile storia d’amore sebbene siamo sicuri che saranno fugati completamente non appena i due si potranno ricongiungere dopo la fine del programma.