Kikò Nalli ha una nuova fidanzata, e su Tina dice: “Legame indissolubile”

Un nuovo amore per l’ex marito di Tina Cipollari: Kikò Nalli ha una nuova fidanzata! Qualche mese fa si dichiarava ancora single, ma nel frattempo le cose sono cambiate e oggi ha parlato della sua ultima relazione. Non ha rivelato molti dettagli e soprattutto è stato attento a non rivelare il nome della sua nuova fidanzata. Non si sa chi è, insomma, però lui è pieno di entusiasmo per questa relazione. Ne ha parlato alla rivista Ora rispondendo a una domanda sulla sua attuale situazione sentimentale.

Kikò Nalli è di nuovo fidanzato da circa un mese, ha parlato della sua metà come “una splendida donna” ma non vuole rivelare la sua identità per questioni di privacy. Sembra esserne contento, dice di avere accanto una donna straordinaria sia esteriormente sia interiormente. In un solo mese insieme gli ha regalato delle forti emozioni:

“Con lei mi trovo benissimo, è una donna con la quale ho un feeling pazzesco e, prima di diventare la mia compagna, ha avuto l’accortezza di attendere il momento giusto per entrare in punta di piedi nella mia caotica vita di padre e di professionista”

Non potevano mancare domande sull’ex moglie Tina Cipollari, con cui nonostante la separazione è rimasto in ottimi rapporti. Il loro legame affettivo non è mai stato in discussione, oggi hanno entrambi vite sentimentali diverse – anche Tina è fidanzata – e l’amore tra loro è finito, ma non l’affetto. Hanno un profondo legame di amicizia e di stima: “Il legame che ci lega è sempre rimasto solido e indissolubile”. Si sentono spesso, come ha detto anche l’opinionista di Uomini e Donne, e si vedono anche spesso per i loro figli, ai quali non hanno mai fatto pesare la loro separazione. Kikò ha aggiunto che sia lui sia Tina sono consapevoli del fatto che per crescere i loro tre figli in modo sereno dovevano essere dei genitori seri e responsabili, anche dopo il divorzio.

Proprio perché sono rimasti in buoni rapporti e si vedono spesso ci sono state voci su di loro, secondo le quali sarebbero ancora innamorati. Anche Ambra Lombardo, altra ex di Kikò, è stata autrice di un gossip simile che ha fatto infuriare Kikò e Tina. Non a caso per lei non ha speso le stesse belle parole spese per l’ex moglie. Tra Ambra e Nalli ci sono state scintille quando la loro storia è finita e a quanto pare il clima non è ancora sereno: