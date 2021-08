L’esperto di bellezza non ha gradito le recenti dichiarazioni della sua ex compagna

Kikò Nalli è parecchio arrabbiato con la sua ex fidanzata Ambra Lombardo, conosciuta al Grande Fratello di Barbara d’Urso nel 2019. A detta della Professoressa, tra gli opinionisti di Tiki Taka di Piero Chiambretti, l’hair stylist è ancora innamorato dell’ex moglie Tina Cipollari. Una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie sia Chicco sia l’opinionista di Uomini e Donne, oggi felicemente impegnata con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara.

Dopo aver smentito su Instagram le parole di Ambra Lombardo, Chicco Nalli ha puntualizzato in un’intervista concessa al settimanale Nuovo che non prova più nulla per Tina Cipollari. Il 51enne ha assicurato di aver mantenuto un buon legame con l’ex moglie solo ed esclusivamente per il bene dei tre figli, Francesco, Mattias e Gianluca.

Kikò Nalli ha fatto sapere:

“Ambra dice il falso. Non amo più Tina. Perché è finita tra me e Ambra? Io non sono stato presente con lei quanto avrei dovuto. Ma c’è da dire che Ambra non ha saputo aspettare”

Dopo l’incontro nella Casa più spiata d’Italia Chicco Nalli e Ambra Lombardo hanno iniziato una relazione a distanza, tra Roma e Milano. Kikò ha confidato che aveva bisogno dei suoi tempi per impostare la vita nel modo giusto. Nello specifico l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non voleva trascurare i suoi tre figli e soprattutto il lavoro, che gli ha sempre regalato grandi soddisfazioni.

L’ex marito di Tina Cipollari ha puntualizzato che la separazione da Ambra Lombardo è arrivata di comune accordo. Chicco ha inoltre ammesso di non aver mai chiuso del tutto le porte alla sua ex fidanzata al contrario di Ambra, che considera invece la loro storia d’amore morta e sepolta.

Kikò Nalli e la verità sulla nuova fidanzata

Di recente si è parlato di un nuovo amore per Chicco Nalli ma il diretto interessato ha smentito: al momento è ancora single. Tutto il contrario di Tina Cipollari, legata da qualche tempo al ristoratore toscano Vincenzo Ferrara. I due sono più innamorati che mai e, superata una piccola crisi lo scorso inverno, sono ora pronti a convolare a nozze.

Kikò e Tina – che si sono innamorati grazie a Uomini e Donne – sono separati da circa cinque anni: tra loro è rimasta grande stima e affetto e soprattutto il bene per i loro tre ragazzi, che stanno crescendo in fretta.