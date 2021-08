Kikò Nalli, la verità su Tina: Ambra sbugiardata e annuncio nuova fidanzata

Chicco ‘Kikò’ Nalli risponde all’ex fidanzata Ambra Lombardo che, di recente, attraverso le colonne del magazine Di Più, ha insinuato che l’hair stylist sia ancora innamorato di Tina Cipollari, sua ex moglie dalla quale ha avuto tre figli. Nalli, dopo aver letto quanto esternato dalla professoressa siciliana, ha fatto chiarezza: in primis ha raccontato il bel legame che tuttora lo lega alla vulcanica opinionista di Uomini e Donne – smentendo però categoricamente di amarla -, poi ha spiegato che al suo fianco, oggi, c’è una ‘lei’.

“Di nuovo gossip, non me lo aspettavo”. Esordisce così Kikò su Instagram, dove tramite una serie di Stories ha replica ad Ambra. “Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no – ha aggiunto -. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”. Nalli è lapidario: chi pensa che ci possa essere un ritorno in love o qualsivoglia riavvicinamento sentimentale con l’ex consorte è fuori strada.

Spazio quindi a una confidenza privata: “Io nel mio cuore ho un’altra persona e quella persona lo sa. C’è poco da dire e da scrivere”. Nessun indizio su chi ci sia al suo fianco attualmente. Ma qualcuno evidentemente c’è.

La presa di posizione dell’hair stylist è giunta dopo che, come poc’anzi accennato, la Lombardo ha sostenuto che quando stava con Nalli lui si “intristiva” quando parlava del suo matrimonio con Tina. La professoressa ha inoltre aggiunto che, secondo la sua personale lettura dei fatti, Chicco avrebbe sperato di dare una seconda possibilità al rapporto sentimentale con Tina. A quanto pare, almeno per Kikò, la lettura data da Ambra non è stata quella esatta, rappresentante il suo reale stato d’animo.

Tina Cipollari felice con Vincenzo Ferrara: non c’è alcun matrimonio in vista

Da tempo il volto di Uomini e Donne è legata a Vincenzo Ferrara, imprenditore toscano attivo nel campo della ristorazione. In più occasioni si è mormorato di possibili nozze in vista. In realtà i diretti interessati non le hanno mai annunciate e dunque, per il momento, non c’è alcunché di programmato. All’orizzonte nessun matrimonio. Ciò detto, la love story sembra procedere a gonfie vele. In diversi frangenti si è sussurrato di presunte crisi (a volte persino di rottura), sempre smentite dai diretti interessati. Insomma, la coppia è viva e vegeta, nonostante stentino ad arrivare i fiori d’arancio.